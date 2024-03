Visszatért Mészöly Géza, és kezd visszatérni az Újpest formája is az értelmezhető kategóriába...

A lila-fehérek ezúttal Felcsútra látogattak, a Magyar Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottságának módosított döntése után pedig már a csapat vezetőedzője, Mészöly is leülhetett a kispadra a Pancho Arénában. Az 57 éves szakember korábban 1+2 hónapra szóló eltiltást kapott rasszistának értelmezett nyilatkozata miatt, ezt mérsékelte most a szövetség két meccsre, miután a szövegkörnyezet alapján a hátrányos megkülönböztetés nem állta meg a helyét. Ezt a két mérkőzést pedig a Paks elleni Magyar Kupa-találkozón és az előző hétvégi Fehérvár elleni diadallal le is töltötte.

Nem kellett tíz perc sem, hogy az Újpest megszerezze a vezetést: Matija Ljujics centerezése után Peter Ambrose lőtt kísértetiesen hasonló gólt, mint tette egy hete a Vidivel is. A nigériai támadó a 22. bajnokiján a nyolcadik találatát jegyezte lilában (0–1).

A Puskás Akadémia ugyan valamivel többet birtokolta a labdát az első félidőben, többnyire minden kreativitást nélkülözve rúgta előre a támadóharmad felé azt, vagy épp vaktában ívelte onnan a tizenhatoson belülre a 186 centije ellenére sem fejjátékáról híres Jakub Plsek centerjátékában reménykedve. Ezekből azonban kevés tiszta lehetőség adódott a hazaiak előtt. Sőt! Árulkodó tény, hogy az első kaput eltaláló lövésre egészen a ráadásig kellett várni felcsúti részről, Jonathan Levi szabadrúgását kellett hárítania Banai Dávidnak.

Az Újpest a korán megszerzett vezetés tudatában nyugodtan léphetett visszább, szervezett és határozott védekezésre alapozva pedig a Puskás Akadémiánál jóval több veszélyt tudott kialakítani – pusztán kontrákból is. Szünet előtt nem sokkal Ambrose duplázhatta volna meg a fórt, majd Ognjen Radosevicnek is akadt egy sistergős lökete. Mindkét esetben centikkel ment el a kapufa mellett a labda.

Fordulás után tempót váltott a házigazda, Banainak pedig csakhamar bravúrt is kellett bemutatnia ujjheggyel szögletre tolva Levi balról érkező, a nedves füvön felgyorsuló lövését.

A 67. percben ismét az Újpest saját nevelésű kapusának kellett résen lennie, ezúttal is Levi tesztelte – egy átlövéssel –, ami ráadásul a bevetődő Aboubakar Keitán is megpattant, de a 29 éves játékos ezt is megoldotta.

Mészöly ezúttal is a hajrára tartogatta a cseréit, köztük a hatszoros válogatott szélsővel, Csoboth Kevinnel. A taktika megint ült: Radosevic jobbról érkező beadása után Jorgosz Anculasz csúsztatott 10 méterről a hosszú alsóba (0–2). A görög bekk idénybeli első, a PAFC–Újpest-párharc történetének 100. gólját szerezte.

A második találat megpecsételte a felcsúti csapat sorsát: a házigazda az utolsó 15-20 percben teljesen hitehagyott futballt mutatott be, és érzésre már csak a meccs végét jelző hármas sípszót várta.

Döbbenetes adat, de a lila-fehérekkel október óta először esett meg, hogy egymást követő két bajnokijukat is meg tudták nyerni. Ráadásul ezúttal két dobogóesélyes riválist, a Fehérvár után a Puskás Akadémiát fektetve két vállra.

Nem véletlen, hogy a vendégtábor Mészöly Gézát éltetve ünnepelte a sikert. A februárban visszatért edző az eddig neki jutott öt bajnokin több győzelmet ért el a 20-szoros magyar bajnokkal (3), mint elődje, Nebojsa Vignjevics a vele megvívott utolsó tizenkettőn.

LABDARÚGÓ NB I

24. FORDULÓ

Puskás Akadémia–Újpest FC 0–2 (Ambrose 10., Anculasz 73.)