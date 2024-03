Jobe Bellingham most még csak a Sunderland csapatában kápráztatja el a nézőket a Championshipben, vagyis az angol második vonalban. Ám ha olyan gólokat lő, mint szombaton a Southamptonnak, akkor előbb-utóbb követheti bátyját Madridba, a Realhoz. Már csak azért is, mert Florentino Pérez, a 14-szeres BL/BEK-győztes elnöke utasította megfigyelőit, tartsák szemüket a 18 éves srácon.

Jobe Samuel Patrick Bellingham 2005. szeptember 23-án született Stourbridge-ben, azaz még csak 18 éves, de már a Real Madrid megfigyelői is a Sunderland támadó középpályásán tartják a szemüket. Nem csoda; egyfelől a névazonosság nem véletlen, a világ egyik legjobb labdarúgója, Jude Bellingham kisöccséről van szó, másfelől a srác tehetsége vetekszik két évvel idősebb bátyjáéval.

Szombaton például olyan gólt lőtt a Southamptonnak, hogy még hetekig fognak beszélni róla. A labda elképesztő utat járt be azok után, hogy elhagyta Jobe lábát. Ha már minden áron popkulturális párhuzamot keresünk, akkor a Bend It Like Beckham (Csavard be, mint Beckham!) című filmet tudnánk idézni, azt a filmet, amellyel Keira Knightly 17 évesen berobbant a köztudatba, jóllehet a főszereplő Parminder Nagra volt.

🚨🚨| Some goal from Jobe Bellingham for Sunderland this afternoon🚀 pic.twitter.com/431U7eXDvN — CentreGoals. (@centregoals) March 9, 2024

Jobe Bellingham megtolja a labdát, majd jobbal, jó húsz méterről bombaerővel tekeri a bal felső sarokba. Gavin Bazunu, a Southampton kapusa nyújtózkodik, de hiába, a labda a pipába vágódik a kapufáról.

Mintha a bátyját látnánk

Kár, hogy a meccset 4–2-re a Szentek nyerték, és a Sunderland csak a tizenkettedik helyen szerénykedik. A kis Bellingham azonban, akit tavaly nyáron 1,75 millió fontért szerződtettek a Birminghamtől, mára 9 millió fontra növelte az értékét, és hat gólnál tart a Championshipben.

A Plymouth Argyle-nak például hasonlóan zseniális gólt lőtt:

JOBE BELLINGHAM 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇮🇪(2005) DOUBLES THE LEAD WITH A GOLAZO!!!pic.twitter.com/1mgNWDHJT4 — Football Report (@FootballReprt) February 10, 2024

Mintha a bátyját látnánk...

Florentino Pérez, a Real Madrid elnöke utasításba is adta a megfigyelőinek, hogy tartsák a szemüket Jobe-on. Még néhány ilyen gól, és a srác nyáron csatlakozhata bátyjához. Amúgy már az angol válogatottban is szerepelt, igaz, még csak az U19-esben, de ami késik, nem múlik, bemutatkozik ő még a felnőtteknél is.