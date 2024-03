A Szoboszlai Dominiket is foglalkoztató Liverpool többségi tulajdonosa, a Fenway Sports Group hivatalos honlapján jelentette be, hogy a csoport élére futballügyekért felelős vezérigazgatóként Michael Edwardsot nevezik ki. A brit szakember a Jürgen Klopp nevével fémjelzett éra egyik igazi sikerkovácsa volt az Anfielden: 2013-tól vezető elemzőként dolgozott a klubnál, később technikai, majd sportigazgató lett, a többi között ő tárgyalt anno a német menedzser kinevezéséről is.