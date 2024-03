A The Athletic szúrta ki a trió hiányát, amivel kapcsolatban az RB Leipzig és a Manchester United korábbi vezetőedzője úgy nyilatkozott, a futballisták homlokegyenest mentek szembe mindazon értékekkel, amiket az osztrák válogatott képviselni igyekszik.

Tudniuk kell, mekkora súlya van az emberek nyilvános megalázásának



– érvelt Rangnick a büntetés mellett a játékosok februári botrányára utalva.

A Rapid futballistái az Austria Wien ellen 3–0-ra megnyert derbit követően kezdtek önfeledt ünneplésbe, az osztrák sajtó pedig óriási balhét kerített a történtek köré. A meccset követően több játékos, valamint a klubikonnak számító, 2018-ban visszavonult, jelenleg pedig sportkoordinátorként dolgozó Steffen Hofmann a szurkolók körében az Austriát szidalmazó rigmusokat énekelt. Az esetről készült videón jól látható, hogy a Burgstaller, Grüll, Maximilian Hofmann, Hedl, Thorsten Schick ötös fogat olyan „nótákba” kapcsolódik be, mint hogy „Bécs tizedik kerületében mindenki hitvány” vagy épp „B.zi, aki viola”. Különösen utóbbi rigmust kapta fel a helyi sajtó, a történteket homofób viselkedésnek bélyegezve.

A történtek miatt a csapat hárompontos levonást kapott, a játékosok pedig egytől hat meccsig terjedő eltiltásokat kaptak, a büntetést részben felfüggesztve. Steffen Hofmannt pedig egy hónapra eltiltották mindennemű sporttevékenységtől.

A felzúdulás azonban ezzel még látható mód nem ért véget, a játékosok most újabb fronton – a válogatottnál bűnhődnek – az ellenfél ilyen jellegű szidalmazása miatt.

A minap a büntető.com is foglalkozott a témával, a cikkben kiemelve, hogy a Rapidra nézve még súlyosabb következményei is lehetnek az esetnek: az MVC Motors nevű vállalat már felbontotta a csapattal kötött szponzorszerződését, és egyre nagyobb a politikai nyomás a bécsi energiaszolgáltató, a Wien Energie vezetőin is. Utóbbi hosszú ideje a zöld-fehér együttes főszponzora, most azonban véget érhet az együttműködés.

A Rapid korábban fellebbezett a büntetések mértéke miatt, az eltiltásokat pedig részben csökkentette is a helyi labdarúgó-szövetség, figyelembe véve, hogy a futballisták az ügy kipattanásakor azonnal jelezték, nem állt szándékukban az LMBTQ-csoportok megsértése.