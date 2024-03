Egy ritkán hallott orvosi kifejezés, amely magában hordozza a halál és egy komplikált műtét kockázatát. Ezen esett át Bácsi Sándor, aki szerencsére a körülményekhez képest már jól van – írja a sportoldal. Füreden kisebb újpesti küldöttség látogatta meg, Kabát Péter vezetésével, hogy aztán a rehabilitáció végén párja, aki jóban-rosszban kitartott és kitart mellette, szállítsa őt végre haza.

Az 1969. november 26-án született Bácsi serdülőként még az MTK-ban játszott, onnan került a Volán SC-hez, ahol már 18 évesen bemutatkozhatott az NB II-es felnőttcsapatban. Törőcsik András mellett a csatársorban...

1989-ben vezetett Újpestre az útja, ahol szűk négy esztendő alatt bajnoki címet és Magyar Kupát nyert a violákkal. Pályafutása lényegi része a kilencvenes évek közepére le is zárult. Ahogyan a műtétről beszámoló Sinkovics Gábor is írja, „öt évig tartott a karrierje."

„Nagyjából ennyi idő alatt jutott el a zöld gyepről a szürke börtönfalak közé. Kábítószerrel való visszaélés miatt tartóztatták le. Később elismerte, hogy heroint fogyasztott, de soha nem árulta azt. Másfél évig volt előzetesben. Szabadulása után még tett egy kósza kísérletet a REAC-nál másodedzőként, de azt is abbahagyta. Szakácsként dolgozott, és néhány éve, az 50. születésnapján keserűen mondta: »Minden bajom van az ereimmel, az érszűkület csak az egyik. Pajzsmirigy problémám is van, a testsúlyom alakulása is részben ennek tudható be. Decemberben pedig porckorongsérvvel műtenek… « ”

Az újságíró ezúttal hiába kereste Bácsit, a volt futballista jó ideje a nyilvánosságtól teljesen elvonultan él. A műtétet követően párja vette fel csupán a telefont, annyit ígérve:

Vigyázok rá...

Bácsi Sándor Újpesten 81 tétmérkőzésen 20 gólig jutott, s a többi között pályára lépett a Diego Maradonát soraiban tudó Napoli elleni 1990-es BEK-párharcban is. Élete megannyi fordulatával együtt mind a mai napig közönségkedvencként tartják számon a Megyeri úton.