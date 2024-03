A magyar labdarúgó-válogatott korábbi szövetségi kapitánya, a jelenleg a Hertha BSC-t edző Dárdai Pál a Sportalnak adott interjújában elmondta, örül neki, hogy Palkó után Márton is bemutatkozhatott a címeres mezben, véleménye szerint Marco Rossi a legjobb időben hívta be a nemzeti együttesbe, amely egy jó felkészülés után az Európa-bajnokságon is sokra hivatott.