A Wembley-ben Jude Bellingham, sokak szerint a világ jelenlegi legjobb futballistája volt a hős. A Real Madrid sztárja a 95. percben, a mérkőzés utolsó megmozdulásával csikarta ki a 2–2-es döntetlent a Belgium elleni barátságos labdarúgó-mérkőzésen.

Ez volt Belligham első gólja a Wembley-ben, és a harmadik a válogatott mezében. Gareth Southgate együttese ezúttal a gólzsák Harry Kane nélkül állt fel. A Bayern centerét Ivan Toney helyettesítette, aki büntetőből azonnal be is talált.

A belgák mindkét gólját Youri Tielemans, az Aston Villa támadója szerezte. A hazai kapuban Jordan Pickford bődületes hibával vétette észre magát, ami a videó elején látható: az ellenfélhez passzolta a labdát, amellyel már csak akkor találkozott, amikor kiszedte a hálóból…

A Santiago Bernabéu Stadionban világbajnoki döntőnek is beillő mérkőzést láthatott a közönség. A Spanyolország–Brazília-összecsapás úgy végződött 3–3-ra, hogy a házigazda két gólt is büntetőből szerzett Rodri révén, a dél-amerikaiak mindkét tizenegyese kamu volt, és van is benne valami.

További érdekesség volt Unai Simón gólpassza Rodrygónak, no meg a brazilok 96. perces egyenlítő gólja, tudniillik ők is kaptak egy tizenegyest, amelyet Paqueta értékesített.

Itt két tizenéves kölyök volt a mezőny két legjobbja: Lamine Yamal (16), a Barcelona üdvöskéje és Endrick (17), a Real Madrid brazilja. És a hazaiaknál csereként beszállt még egy 17 éves Pau Cubarsí személyében. Úgy látszik, arrafelé más a fiatal futballista definíciója, mint nálunk…

Ha már virtuális világbajnoki döntők: a Németország–Hollandia-meccs 1974-ben valódi vb-finálé volt, és az eredmény is megegyezett a mostanival.

A fontosabb barátságos mérkőzések keddről:

Anglia–Belgium 2–2

Spanyolország –Brazília 3–3

Németország –Hollandia 2–1. Gólszerző: Mittelstädt, Füllkrug, ill. Veerman

Egyiptom–Horvátország 2–4.Gólszerző: Rabia, Abdel Monem, ill. Vlasic, Petkovic, Kramaric, Majer Franciaország–Chile 3–2.Gólszerző: Fofana, Kolo Muani, Giroud, ill. M. Núnez, Osorio

Skócia –Észak-Írország 0–1. Gólszerző : Bradley

Írország–Svájc 0–1.Gólszerző: Shaqiri Ausztria–Törökország 6–1.Gólszerző: Gregoritsch 3, Schlager, Baumgartner, Entrup, ill. Calhanoglu

(Borítókép: Jude Bellingham (k-10) kapura lövése az Anglia–Belgium barátságos mérkőzésen, a Wembley-ben, Londonban, 2024. március 26-án. Fotó: Vince Mignott / MB Media / Getty Images Hungary)