Hároméves jogi és közel tízéves szervezői munka eredménye, hogy mostantól a Minifutball Szövetség (OMFSZ) hivatalosan is országos sportági szövetségként működhet. Ezzel a kispályás labdarúgás szervezettsége új szintre léphet Magyarországon. Az OMFSZ vezetői is tudják, az új státusz nagy lehetőség és nagy felelősség is egyben. Innentől kezdve jogi értelemben csakis ők szervezhetnek országos bajnokságot.

Új támogatók segítségével lépne szintet a Minifutball Szövetség és az általuk szervezett három sorozat, az NB1.hu Extraliga, a Vegas.hu Magyar Kupa, valamint a háttérország legjobbjainak kiírt Szabadföld Amatőr Kupa. A hivatalosan is országos szövetségi státuszba lépett szervezett elnöke szerdai sajtótájékoztatójukon kiemelte, már az előző, 2023-as esztendő is rendkívüli sikereket hozott, a többi között a magyar minifutball-válogatott világbajnoki bronzérmével, ám reményeik szerint a közeljövőben mindezt még túl is szárnyalhatják majd.

„Idehaza egy jó tízéves folyamat lezárultát jelenti az országos szövetséggé válásunk. A 2011 óta létező európai szövetséggel karöltve a kispályás labdarúgás világának minél strukturáltabba tétele a fő célunk. A sportág szépsége, hogy bárki szervezhet bárkinek egy-egy kispályás tornát, ezzel együtt az elmúlt években egyre egyértelműbb lett az igény, hogy a sportág eklektikusságával is kezdjünk valamit. A professzionális nemzeti, valamint nemzetközi háttér nyithat utat számunkra az olimpiai részvétel felé" – fogalmazott a minifutball grandiózus terveivel kapcsolatban Tibor Dávid.

A sportvezető kiemelte, cseh, szlovák és román példák mutatják, hogy bármekkora felelősséggel is jár az országos szövetség működtetése, a sportág regionális fejlődéséhez elkerülhetetlen. Az 5+1-ben, 4x2 méteres kapura játszott minifutballt a nagypályás labdarúgás és a kézilabda keverékeként írta le a laikusok számára, hozzátéve, kilenc év alatt úgy érzi, eljutottak arra a szintre, hogy az Extraliga élcsapatai, valamint a válogatott mérkőzései valóban olyan nívót képviseljenek, mely nemcsak a játékosok, hanem a külső szemlélők és drukkerek számára is valódi élményt jelent.

Pinkóczi Tibor alelnök kifejtette, a Vegas.hu szerencsejáték-szervező cég, valamint a magyar labdarúgás híreire specializálódott NB1.hu sportoldal támogatásával minden korábbinál stabilabb alapokra építhetik a szakmai munkát.

„A tavalyi évzáró bankettünkön elhangzott a számból, talán 2024 nehezebb év lesz. Elvégre az elért sikereket sikereket megismételni sem könnyű, nemhogy túlszárnyalni – utalt a Nagy Lajos szövetségi kapitány által vezetett válogatott világbajnoki bronzérmére. – Nagy lendülettel vágtunk neki a munkának, hogy egy Európa-bajnoki eredménnyel mégis sikerüljön.”

Pinkóczi hozzátette, idehaza most először rendeznek olyan kispályás futballtornát, amelyen 12, hivatalosan is akkreditált, igazolásokkal rendelkező futballistákból álló csapat szerepel egymás ellen. Ez az idén életre hívott Extraliga. „Innen lehet valaki hivatalos magyar bajnok és szerezhet indulási jogot az EMF Bajnokok Ligájába” – emelte ki.

Úgy gondolom, sokkal több van ebben, mint eddig láttuk. Bízom abban, hogy amit idén látunk, még mindig csak egy demóverzió, és egy-két éven belül még jelentősen tovább fejleszthető a mostani Extraliga. A Vegas.hu belépése megfelelő stabilitást ad a további fejlődéshez a következő hároméves ciklusban

– tette hozzá a OMFSZ alelnöke.

„Öröm és megtiszteltetés egy ilyen projektet támogatni, amiben közös célunk, hogy minél több játékost és baráti társaságot csábítsunk a pályákra – mondta az együttműködésről Tulik Ágnes, a Vegas.hu marketingigazgatója. – Fontos feladatunk az egészséges életmód támogatása. Szeretnénk lökést adni azoknak is ebbe az irányba, akik korábban esetleg csak a lelátón vagy otthon a kanapé kényelmében szurkolva voltak a labdarúgás részesei."

„Ennél az asztalnál – saját szakterületükön belül – a magyar sport legdinamikusabban fejlődő szereplői ülnek – mondta az NB1.hu kiadásáért is felelős Final Score Média vezetője, Sinkó Gábor. – Örülünk, hogy ennek részesei lehetünk mi is, és igyekszünk minél szélesebb nyilvánosság számára vinni hírét a minifutballnak.”

A sajtótájékoztatón a szövetség szakmai programjával kapcsolatban elhangzott, tavaly 67 csapat részvételével indították el az első minifutball Magyar Kupát, melynek nyolccsapatos döntője a sportág igazi ünnepe lett. Emellett szintén fontos mérföldkőként jelölték meg a televíziós közvetítések elindítását.

A sportági Európa-bajnokságon június első hetében 1-jétől 9-éig rendezik majd Szarajevóban, a szakvezetés reményei szerint pedig a magyar válogatott a kontinenstorna utolsó napján is érdekelt lesz még – mindez azt jelentené, hogy a legjobb négy közé jutott. Ebben Csehország, Románia, valamint Kazahsztán és Azerbajdzsán válogatottja lehet a mieink legfőbb ellenlábasa.

„Jobb időpontban nem is lehetne az Eb. Ennél szebb bemelegítést a nagypályás labdarúgó Európa-bajnokságra nem tudunk elképzelni” – jegyezte meg Tibor Dávid, aki zárásként – újságírói kérdésre – elárulta, a Magyar Labdarúgó-szövetséggel is törekszenek a lehető legszélesebb körű együttműködésre. A két szervezet jelenlegi viszonyát korrektként jellemezte, kiemelve, hogy ahhoz, hogy országos sportági szövetséggé válhassanak, az MLSZ hozzájárulására is szükségük volt. „Szeretnénk a meglévő kapcsolatot a jövőben minél szorosabbra fűzni" – jelentette ki.

„Minél bővebb a merítés, annál több lehetőség az előrelépésre. 2023 minden idők legsikeresebb minifutball-idényei közé vonul be. Másodszor volt a bajnoki négyesdöntő tv-képernyőkön, összességében pedig 1600 csapatot mozgattunk meg a különböző tornáinkkal. A válogatott világbajnoki bronzérme csak hab volt a tortán – hangsúlyozta Pinkóczi alelnök. – Ha az a bizonyos labda befelé pattan, idén remélhetőleg túl is tudjuk majd szárnyalni a tavalyi évet” – tekintett előre optimistán.