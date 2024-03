Az Európa-bajnoki pótselejtezők és a felkészülési mérkőzések után, péntektől újra a klubfutballé a főszerep Európa-szerte: többek között a kontinens legerősebb labdarúgó-bajnokságai is célegyenesbe fordulnak. Az angol élvonalban évek óta nem látott módon, három csapat pályázik – a Szoboszlai Dominikot foglalkoztató Liverpoollal együtt – a bajnoki címre, míg például Olaszországban akkora az előnye az éllovasnak, hogy gyakorlatilag már most bajnokot lehetne avatni. Európai körkép arról, hogyan folytatódnak a topligák a válogatottszünetet követően.

Lezajlottak a márciusi felkészülési mérkőzések, a magyar válogatott két győzelemmel hangolt a nyári Európa-bajnokságra, miközben a pótselejtezőkön Lengyelország, Ukrajna és Grúzia vívta ki a kontinenstornán való részvétel jogát – egyúttal kialakult a németországi torna 24 csapatos mezőnye.

Ezek után tér vissza a klubfutball, péntek este már spanyol és francia élvonalbeli bajnoki mérkőzéseket is rendeznek, de a java csak ezután következik: többek között a vasárnapi Manchester City–Arsenal-szuperrangadóval. A két angol sztárcsapat ütközetének végkifejlete a Premier League bajnoki címéért zajló versenyfutásban is meghatározó szerepet játszhat, mivel mindkét csapat esélyes még a végső győzelemre. Sőt, az Arsenal, Liverpool, Manchester City triót egyetlen pont választja el egymástól a tabellán, így évek óta nem látott, rendkívül szoros harc zajlik a bajnoki címért.

A Szoboszlai Dominikot foglalkoztató Liverpool az utóbbi hetekben, hónapokban több kulcsjátékosát volt kénytelen nélkülözni sérülések miatt – több mint egy hónapig nem játszhatott a magyar válogatott csapatkapitánya sem –, de többük azóta felépült, így a kritikus mérkőzéseket „átvészelte” Jürgen Klopp csapata. Sőt, a bajnokságban még minden esélye megvan a végső győzelemre, emellett az Európa-liga negyeddöntőjében érdekelt – „mindössze” az FA-kupából esett ki a Manchester United elleni emlékezetes mérkőzésen.

Ami a liverpooliak sorsolását illeti, a Premier League-ből hátralévő 10 forduló alatt két rangadót fognak játszani, előbb visszatérve a Manchester United otthonába, majd hazai környezetben fogadják a Tottenham csapatát, ezen kívül viszont összes többi mérkőzésük nem tűnik komolyabb kihívásnak. Szoboszlaiék március utolsó napján a Brighton ellen lépnek pályára, amelyen újabb lépést tehetnek a hőn áhított bajnoki cím felé – főleg, hogy ha a Manchester City–Arsenal-rangadó döntetlennel végződik.

Apropó, Manchester City, Pep Guardiola csapata tovább folytathatja menetelését az egymást követő második triplázása felé, mivel a manchesteri sztárcsapat még mindig versenyben van mind a három jelentős versenysorozatban: az FA-kupában elődöntős, a Bajnokok Ligájában pedig negyeddöntős, ahol majd a Real Madriddal találkozik. A bajnoki címvédő City legutóbb még december elején szenvedett vereséget, akkor az Aston Villa otthonában, azóta viszont összes mérkőzését megnyerte – három döntetlen kivételével. Ismerve Guardiola félelmetes támadógépezetét, és a City kulcsmérkőzéseken nyújtott teljesítményét, még mindig a manchesteri csapat a bajnoki cím fő várományosa, viszont ezúttal két komoly kihívója is akad, ellentétben az elmúlt évekkel.

Az Arsenal a legutóbbi szezonban is sokáig vezette a bajnokságot, úgy tűnt, hogy Mikel Arteta csapata az örökké emlékezetes 2003/2004-es szezonban nyert címe után újra felülhet Anglia trónjára, de amikor igazán számított, elbukott. Az észak-londoni együttes a jelenlegi idényben is több fájó vereséget gyűjtött be, olyan mérkőzéseken, amelyek a kötelező kategóriába tartoztak, de ennek ellenére még mindig ott van az élmezőnyben, sőt

jelenleg a bajnokság éllovasa jobb gólkülönbsége miatt.

Megsüvegelendő teljesítmény, hogy Bukayo Sakáék legutóbbi nyolc bajnoki mérkőzésüket megnyerték – miközben a Bajnokok Ligájában is a legjobb nyolc közé jutottak –, ezen találkozókon pedig 33 gólt szereztek. Kijelenthetjük, hogy a bajnoki címért zajló versenyfutás legjobb formában lévő csapata az Arsenal, kérdés, kitart-e lendülete még 10 forduló erejéig. Mert ha a válogatottszünet előtt mutatott játékát hozza a csapat, akkor nehéz elképzelni, hogy legyőzőre talál a következő hónapokban.

A gigászok mögött jelentős hátránnyal ugyanúgy sűrű az angol élvonal mezőnye, minden bizonnyal az utolsó pillanatig nyitott kérdés marad, hogy mely csapatok végeznek az európai kupaindulást érő helyeken. Az Aston Villa, amely több hónapig veretlen volt saját stadionjában, gyengébb formában várja a folytatást, de még mindig a negyedik helyen áll, ami Bajnokok Ligája-csoportkört jelentene a következő szezonban.

Unai Emery csapatának több, némileg váratlan rossz eredmény is becsúszott a közelmúltban, továbbá figyelembe véve azt, hogy a birminghamiek még az Európa-konferencialigában is érdekeltek, talán az lenne a meglepőbb, ha a szezon végéig megtartanák pozíciójukat. Az Aston Villára leginkább a Tottenham lehet veszélyes, amely visszatérne az elitsorozatba, hátránya pedig úgy három pont a negyedik helyezett csapathoz képest, hogy egy mérkőzéssel kevesebbet játszott.

Sőt, még a teljes mértékben kiszámíthatatlan Manchester United is aggodalmat okozhat számára, mivel Erik ten Hag csapata szintén 28 mérkőzést játszott eddig, hátránya pedig kilenc egység a Villa mögött, így egy közel tökéletes tavasszal akár a BL-indulást érő utolsó pozíciót is elcsípheti.

A tabella aljára tekintve megállapíthatjuk, hogy az újonc Sheffield United és Burnley minden bizonnyal jövőre a másodosztályba folytatja, de a harmadik kieső kiléte még sokáig kérdőjeles maradhat. Jelenleg a Nottingham Forest tanyázik a 18. helyen, de az újonc Luton mindössze egy ponttal rendelkezik többel, míg az Everton, Brentford és Crystal Palace hármasának is oda kell figyelni a következő mérkőzéseken – elkerülve a kiesési problémákat.

Olaszországban már most bajnokot avathatnánk

Délebbre a helyzet sokkal eltérőbb, mint a szigetországban, mivel az olaszoknál immár tradícióvá vált, hogy az aktuális bajnokcsapat olyan fölénnyel nyeri meg a bajnokságot, hogy az utolsó fordulókat már gyakorlatilag tét nélkül rendezik. Ezúttal is hasonló a helyzet, mivel azok után, hogy a legutóbbi idényben a Napoli 16 pont különbséggel nyerte meg a Serie A-t, a mostani éllovas Internazionale fölénye olyan tetemes, hogy gyakorlatilag már most odaadhatnánk a milánóiaknak a trófeát.

29 forduló elteltével Simone Inzaghi csapata 14 ponttal előzi meg a második helyezett, városi rivális AC Milant, és a szezon során mindössze egyetlen vereséget szenvedett. További érdekesség, hogy a Bajnokok Ligájában tavalyi finalista, de immár nem érdekelt Internazionale már most néggyel több pontot szerzett a bajnokságban, mint tette azt a legutóbbi szezonban összesen. Sőt, a többek között világbajnok Lautaro Martínez fémjelezte együttes futószalagon gyártja a gólokat, 29 mérkőzés alatt 71 gólt szerezve – a másik oldalon 14-szer zörrent a hálója, így gólkülönbsége plusz 57-es.

Kihívója jelenleg nincsen az Internazionalénak, de a maradék három Bajnokok Ligája-indulást érő helyért még kiélezett harc folyik. Az AC Milan és a Juventus részvétele az elitsorozatban most biztosnak tűnik, de a negyedik helyezett – meglepetéscsapat – Bologna még közel sem biztos, hogy a szezon végéig megtartja pozícióját. Már csak azért sem, mivel a José Mourinho menesztése után újra eredményes AS Roma három pontra van a Bolognától, Daniele De Rossi csapatának kifejezett szándéka, hogy megcsípje az utolsó Bajnokok Ligája-indulást érő helyet.

Még akkor is, ha az Európa-ligában jelenleg negyeddöntős Roma végső siker esetén automatikusan kvalifikálna az első számú európai kupasorozat főtáblájára.

A tabella alsóházában ember legyen a talpán, aki jelenleg eltalálja a végeredményt, mivel azon felül, hogy a Salernitana gyakorlatilag biztos kieső, a másik két „vörös zónás” hely sorsa teljesen bizonytalan. A 13. helyezett Leccét és a 18. Frosinonét mindössze négy pont választja el a tabellán, elképesztően szoros a mezőny, így minden bizonnyal csak az utolsó pillanatokban fog kiderülni, hogy melyik két csapat nem folytathatja a következő szezontól az élvonalbeli bajnokságban.

12 év után új bajnok Németországban?

Minden bizonnyal igen. Rosszindulatúan mondhatnánk, hogy a profi pályafutása alatt egyetlen komolyabb trófeát nem nyerő, egyébként világklasszis Harry Kane azért választotta múlt nyáron a Bayern Münchent, hogy legalább a német bajnokságot megnyerje, de láss csodát, éppen idén látszik megdőlni a bajorok egyeduralma. A Xabi Alonso vezette Bayer Leverkusen egészen elképesztő szezont fut, és bármennyire hihetetlen, minden sorozatot figyelembe véve még mindig veretlenek a gyógyszergyáriak.

És akár az sem elképzelhetetlen, hogy összejön számukra a triplázás, tehát a bajnokság és a hazai kupa mellett az Európa-ligát is megnyerik a szezon végén.

A Leverkusen 26 bajnoki mérkőzéséből 22-t megnyert négy döntetlen mellett, ezalatt pedig 66 gólt szerzett. Xabi Alonso csapatának előnye 10 egység a címvédő, rekordbajnok Bayern München előtt, de többször már nem találkoznak a bajorokkal, így kis túlzással ujjgyakorlat innentől megnyernie a bajnoki címet. Amennyiben ez sikerül, úgy a Leverkusen története első bajnoki címét ünnepelheti a szezon végén. Elképzelhető, hogy egy korszak véget ér néhány héten belül a németeknél, de kezdődik-e új?

A franciáknál biztosan nem, mivel a Paris Saint-Germain egészen biztosan újra felülhet hazája futballtrónjára, előnye már most 12 pont az egyébként meglepetésre második Brest mögött, így amennyiben kitart lendülete a francia kis csapatnak, úgy jövőre a Bajnokok Ligája főtábláján méretheti meg magát.

Kylian Mbappéék számára a bajnokságon túl még a Bajnokok Ligájában is lesz feladatuk, sőt az igazi próbatétel ott következik számukra, mivel olyan ágra kerültek, ahonnan elvárás a fináléba jutni. A párizsiak minden bizonnyal utolsó szezonjukat teljesítik a francia világsztárral, Mbappé nyártól a Real Madrid játékosa lesz, de ameddig a Paris Saint-Germaint erősíti, minden elérhető trófeát begyűjtenének.

A harmadik kiadó Bajnokok Ligája-indulást érő helyre a Monaco, Lille, Nice és Lens pályázhat, de mivel mindössze három pont választja el őket egymástól, így lehetetlen megmondani, ki fog május végén célba érni.

Azt viszont már szinte biztosan kijelenthetjük, hogy a spanyoloknál újra a Real Madrid lesz a bajnok, amely nem meglepetés, mivel a Barcelona nem méltó riválisa idén a fővárosiaknak. Inkább az a Girona vitézkedett a szezon első felében, amely néhány forduló erejéig még a bajnoki tabellát vezette, de a legutóbbi fordulókban többször vereséget szenvedett, így már a Barcelona is megelőzte a tabellán.

Az éllovas Real Madrid dominanciájához nem fér kétség, Carlo Ancelotti vezetőedző játékosai rohamléptekkel haladnak a klub történetének 36. bajnoki címe felé, előnyük a tabellán nyolc pont. Igaz, még a szezon második el Clásicója hátravan – majd április végén mérkőzik meg a két spanyol gigász –, de a katalánok teljesítménye kiszámíthatatlan, így nehéz elképzelni, hogy bármi veszélyt jelentenének a madridiak bajnoki címére.

Érdekesség továbbá, hogy a Real városi riválisa, az Atlético Madrid rendkívül felemás teljesítményt nyújt, hazai pályán egyetlen vereséget számlál 13 győzelem és egy döntetlen mellett, viszont idegenbeli mérkőzéseken nyújtott produkciója még az átlagosnál is rosszabb.

Ez pontosan annyit jelent, hogy Diego Simeone csapata 14 idegenbeli mérkőzésén négy győzelmet aratott, háromszor ért el döntetlent, és hét alkalommal szenvedett vereséget, amely mérleg miatt nem tudja kivenni részét a bajnoki címért zajló versenyfutásból.

Ennek ellenére acélos hajrával még összejöhet a Bajnokok Ligája-indulást érő első négy hely valamelyike, mivel mindössze egy pontra van a matracosoktól a negyedik Athletic Bilbao, valamint azt sem szabad elfelejteni, hogy Simeonéék még az elitsorozat negyeddöntőjében is érdekeltek, ellenfelük a Borussia Dortmund lesz. A szezon egyértelműen legnagyobb meglepetése – az utóbbi mérkőzéseken elszenvedett vereségek ellenére – a Girona, amely ha az utolsó fordulókban a kötelező pontokat begyűjti, jövőre a Bajnokok Ligája főtábláján indulhat. Azok után, hogy korábban még a kiesés elől menekült.

