Már a mérkőzés legvégén, nem sokkal este 9 óra előtt is tomboltak a szurkolók a hazai csapat otthonában, a Poljud stadionban.

Először akkor kellett bevetni a rohamrendőröket, amikor a lefújás után a Hajduk rajongói közül sokan berohantak a pályára, az éppen ünneplő Dinamo-játékosok felé.

A vendégcsapat futballistái akkor elmenekültek a szurkolók elől.

A horvát Index szerint a szurkolókat végül a beavatkozó rohamrendőrök visszaterelték a lelátóra – miközben a Hajduk szurkolói petárdákkal, valamint leszakított székekkel dobálták meg őket. Sőt egy ponton még a büfé egyik bárpultját is a rendőrökre hajították a lelátóról.

A tomboló szurkolókat végül a rendőröknek sikerült kiszorítaniuk a stadionból, de az összecsapások odakint is folytatódtak, miközben a stadion felől Split belvárosa felé igyekeztek továbbterelni őket. A szurkolók (?) fáklyákkal, kövekkel, üvegekkel és tűzijátékokkal dobálták meg a rendőröket. Ezen kívül néhány épületet is megrongáltak, valamint néhány kisebb fát és közlekedési táblát is kitéptek a helyükről, és kukákat gyújtottak fel.

A rendőrök válaszul vízágyút és könnygázt is bevetettek. Úgy tudni, a rajongók egy csoportját őrizetbe is vették.

Az összecsapásokban legalább egy rendőr megsérült. A Dinamo Zagreb szurkolói és játékosai eközben este 11 óráig a stadionban maradtak rendőri őrizet alatt.

A horvát kupa döntőjét a Dinamo a Rijekával játssza, amely a másik elődöntőben a Lokomotiva Zagreb csapatát búcsúztatta el szerda este. A kupadöntő egyébként (szokatlan módon) kétmeccses lesz: először május 15-én játszanak Zágrábban, majd május 30-án Rijekában.