A klubidény egyik legkellemesebb színfoltjaként a Bologna 30 fordulót követően 57 ponttal a negyedik helyen áll az olasz élvonalban, így BL-induló lenne, ha most lenne vége az idénynek.

Hátránya csupán két pont a harmadik Juventushoz képest, közvetlen riválisai közül a Romával szemben öt pont az előnye, az eggyel kevesebbet játszó Atalantához viszonyítva pedig hat egység a fór.

A menetelésből eddig tíz bajnoki góllal vette ki a részét a 22 éves holland csatár, akinek ezenkívül van négy gólpassza is 28 találkozón.

Jó teljesítményével több topcsapat figyelmét is felkeltette, az Arsenal, a Manchester United és a Juventus neve is szóba került, de úgy fest, hogy a hétszeres BEK/BL-győztes Milan lehet a befutó – legalábbis erről számolt be a La Gazzetta dello Sport.

A piros-feketéknél nem lenne újdonság egy holland futballistát éltetni, hiszen ott volt a 80-as, 90-es évek fordulóján a legendás Marco van Basten, Ruud Gullitt, Frank Rijkard trió, azóta pedig olyan játékosok fordultak meg a Milanban, mint Edgar Davids, Patrick Kluivert, Clarence Seedorf, Jaap Stam, Klaas-Jan Huntelaar, Mark van Bommel vagy Nigel de Jong.

A legfrissebb a sorban a nyáron az AZ-től 19 millió euróért megszerzett Tijjani Reijnders, aki ebben az évadban 40 tétmeccsen három gólt és négy gólpasszt is betett a közösbe.

(Borítókép: Alessandro Sabattini/Getty Images)