Az olasz labdarúgó-élvonal (Serie A) 31. fordulójában az AS Roma a városi rivális Lazióval mérkőzik. A két csapat szurkolótábora a kezdőrúgást megelőző órákban összecsapott a Stadio Olimpico környékén.

Szinte nem volt olyan római derbi az utóbbi időben, amelyet ne előzött volna meg valamilyen mértékű szurkolói rendbontás, verekedés. Az olasz főváros két klubja, az AS Roma és a Lazio rivalizálása a pályán kívül is folyamatosan zajlik, szurkolóik pedig a szombat délutáni rangadó előtt is összecsaptak.

Helyszíni sajtóértesülések arról számoltak be, hogy már a délelőtti órákban munkája adódott a rendőrségnek, mivel a két szurkolótábor összetűzésbe keveredett a mérkőzés helyszínének közelében. A közösségi médiában közzétett videókból látszik, hogy több száz szurkoló verekedett össze a Stadio Olimpico környékén.

A rendőrség gyorsan közbelépett, és őrizetben vettek egy 41 éves AS Roma-szurkolót, aki a vádak szerint papírgránátokkal dobálta a rivális tábort.

A mérkőzés egyébként 18 órakor kezdődik, jelen esetben az AS Roma a pályaválasztó, de mint az ismert, mindkét klub a Stadio Olimpicót használja hazai stadionjaként. Ami pedig a tabellán elfoglalt helyezéseket illeti, az AS Roma jelenleg ötödik helyezett, és még harcol a Bajnokok Ligája-indulást érő helyekért, a Lazio pedig a hetedik pozíciót foglalja el.