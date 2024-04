Sajtóhírek szerint már át is esett a klubváltásokkor kötelező orvosi vizsgálatokon, így célegyenesébe ért a mezőkövesdi Riccardo Piscitelli Újpestre szerződése.

Olasz kapussal erősíthet a következő idényre az Újpest FC. A labdarúgó NB I-ben jelenleg 10. helyen álló alakulat a hírek szerint mindenben megállapodott Riccardo Piscitellivel, aki a legutóbbi fordulóban már nem is lépett pályára a Mezőkövesd színeiben. Az AC Milannál nevelkedett, korosztályos olasz válogatott játékos szerződése júniusban fut ki jelenlegi állomáshelyén, a jó eséllyel az NB II-be zuhanó matyóföldieknél.

„Információim szerint már orvosi vizsgálaton is részt vett és mivel Kövesden a nyáron lejár a szerződése, már alá is írhat a lilákhoz. Ő lehet az első igazolás, mióta hivatalosan is megtörtént a tulajdonosváltás” – állítja Facebook-oldalán a magyar transzferguru, a Nemzeti Sport átigazolási szakírója, Pór Károly.



Pórhoz hasonlóan az Index is úgy tudja, Piscitelli a közösségi oldalán kapott üzenetekre válaszul megerősítette az Újpest-szurkolóknak, hogy a Megyeri útra tart. Jelen állás szerint az utolsó simításokat végzik a szerződésén, mielőtt aláírhatná azt.





Piscitelli 2021 óta szerepel az NB I-ben, Magyarországon eddig csak Mezőkövesden játszott. Előtte azonban megfordult alacsonyabb osztályú olasz klubok mellett a román Dinamo Bucuresti-ben, és a portugál CD Nacionalban is.



Kövesden 62 tétmérkőzésen szerepelt eddig, ezek közül tizenhetet hozott le kapott gól nélkül.