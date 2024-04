Mostantól kétszer is meggondolják az európai vagy dél-amerikai futballisták, hogy Szaúd-Arábiába szerződjenek, bármennyi pénzt is kínálnak nekik. Csütörtökön ugyanis az al-Hilal–al-Ittihad Szuperkupa-mérkőzés után az egyik néző megkorbácsolta (!) Abderrazak Hamdallahot, a vesztes al-Ittihad játékosát. A példátlan botránynak alighanem folytatása lesz, nemzetközi szinten is.