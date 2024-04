Mint ismert, Neymar hat, Paris Saint-Germainnél töltött évet követően tavaly nyáron a még több pénzt választotta, és a szaúdi rekordbajnok al-Hilalhoz szerződött. A PSG-nél töltött időszakának voltak hullámvölgyei, a távozását megelőző hónapok pedig igencsak turbulensek voltak – legalábbis ez derült ki a L’Équipe beszámolójából.

A francia sportlap azt írta, több incidens is történt Neymarral, a csapattársai megbecsülését és tiszteletét is elveszítette tavaly nyárra. A L’Équipe több volt klubtársával és a szakmai stáb korábbi tagjaival is háttérbeszélgetéseket folytatott, és többen arról beszéltek, hogy

Neymar a párizsi időszaka végéhez közeledve néha részegen ment edzésre.

A L’Équipe-nek nyilatkozó források felfedtek egy incidenst is, állítólag edzés közben Neymar összeszólalkozott Christophe Galtier vezetőedző egyik asszisztensével. Ugyanezen a tréningen, nem sokkal később, Neymar szóváltásba keveredett Ismael Gharbi utánpótlás-játékossal is,

akit Neymar fejbe is vágott, amikor Gharbi a földön feküdt.

Egy másik esetnél Lionel Messi és Asraf Hakimi akadt össze, Neymar rögtön korábbi barcelonai csapattársa segítségére sietett. Sergio Ramos azonban közbelépett, és azt mondta Neymarnak, „ha beleállsz, velem nézel farkasszemet”.

A beszámolók szerint Kylian Mbappéval való viszonya is megromlott a végére. Egy korábbi stábtag beszámolója szerint a világbajnok francia csatár kezdetben kedvelte Neymart, jól kijöttek egymással, de minél többet dolgoztak együtt az edzéseken és a pályán kívül, annál távolabb kerültek egymástól, és Mbappé már nem tisztelte Neymart.

A korábban a PSG-nél Neymarral együtt dolgozók azt is felelevenítették, hogy Messi és Neymar sem szimpatizált azzal, hogy a klubvezetés Mbappét állította a projekt középpontjába.

Ennek ellenére Messi – aki egyébként is nagyon introvertált – mindig köszönt mindenkinek. Nem úgy Neymar, akivel kapcsolatban mindig az volt az érzésem, hogy nem tisztel. Nem szeretett kapcsolatba kerülni másokkal. Sajnálatos, mert a magánéletben kedvesnek és nagylelkűnek tűnik. Én sosem láttam őt ilyennek. Értett franciául, mégsem próbált meg soha így kommunikálni

– nyilatkozta a francia sportnapilapnak egy korábbi PSG-dolgozó.