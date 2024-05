Egészen döbbenetes módon nyújtotta tovább veretlenségi szériáját a Bayer Leverkusen, a 82. percben még kétgólos hátrányban lévő német bajnok a 97. percben egyenlített a Roma ellen, és 4–2-es összesítéssel jutott be az Európa-liga döntőjébe. Az ellenfél az Atalanta lesz, az Európa-konferencialigában pedig a Ferencvárost búcsúztató Olympiakosz lesz a magyar bajnokkal azonos csoportban lévő Fiorentina ellenfele a fináléban.

Finoman szólva is kedvező helyzetből várt a visszavágót a német bajnok: Rómában 2–0-ra nyert a Leverkusen, amely az idény mind a 48 tétmeccsén veretlen maradt az elődöntő visszavágója előtt.

A „farkasoknak” mindenképpen legalább két gólt kellett tehát szerezniük, így nem meglepő módon támadólag léptek fel, és már a negyedik percben bravúrra késztette Romelu Lukaku Matej Kovart, majd Lorenzo Pellegrini fejesénél is hárított a hazai kapus.

A kettő között azért Exequiel Palacios révén a Leverkusen is veszélyeztetett, Leonadro Spinazzola sérülése után pedig a játékrész derekára abszolút át is vette a kezdeményezést, és jöttek is sorra a hazai lehetőségek.

Hiába azonban Palacios kapufán csattanó lövése, Jeremie Frimpong kapu jobb oldala felé tekeredő bombája, Adam Hlozek közeli lehetőségei vagy éppen Amine Adli helyzete, Mile Svilaron egyszerűen senki sem tudott átjutni.

Aztán gyakorlatilag a semmiből büntetőhöz jutott a vendégcsapat, Jonathan Tah borzasztóan feleslegesen szabálytalankodott olyan helyzetben, ahol emberének fikarcnyi esélye sem lett volna a labda megjátszására. Leandro Parades állt a labda mögé, és az elvetődő kapus mellett a kapu közepébe emelt (0–1).

Ezzel pedig visszajöttek az olaszok reményei, és a fordulást követően Bryan Cristante révén újra Kovart tesztelték – utóbbi sikerével.

Egyórányi játékhoz érve Jonas Hofmann hagyott ki ajtó-ablak ziccert – avagy Svilar szépen védett –, mielőtt jött az újabb sokk: Hlozek kezén csattant a labda a tizenhatoson belül, újabb teljesen értelmetlen szabálytalanság és tizenegyes!

Megint Leandro Parades volt a végrehajtó, ezúttal pedig a jobb alsóba helyezett, kiegyenlítve a római hátrányt (0–2).

A Leverkusen próbálkozott, de az átütőerő ezekben a percekben hiányzott a német csapatból, mígnem egy egészen döbbenetes római hiba után csak betalált:

a szögletnél Svilar saját védőjével ütközött, így nem tudta megfogni a labdát, ez meglepte a semmit sem látó Gianluca Mancinit, akiről saját kapujába pattant a labda (öngól, 1–2).

A feszült végjátékban Frimpong kétszer is közel volt az egyenlítéshez, de ezekkel sem tudott élni, majd Patrik Schick emelt az üres kapu mellé.

Amikor már elkönyveltük, hogy a 49. meccsnél véget ér a leverkuseni széria, jött Josip Stanisic, és a 97.(!) percben csak tovább írja a csodáját a német csapat (2–2).

A másik ágon az Atalanta az első gólt szerző, a másodikat pedig előkészítő Ademola Lookman vezérletével 3–0-ra legyőzte a Marseille-t, így újabb olasz csapattal nézhetnek farkasszemet a „gyógyszergyáriak”.

Európa-liga, elődöntő, visszavágó

Atalanta (olasz)–Marseille (francia) 3–0 (Lookman 30., Ruggeri 52., E. Touré 95.)

Továbbjutott: az Atalanta, 4–1-es összesítéssel

Bayer Leverkusen (német)–AS Roma (olasz) 2–2 (G. Mancini 82. – öngól, Stanisic 90+7., ill. Parades 43., 66. – mindkettőt 11-esből)

Továbbjutott: a Leverkusen, 4–2-es összesítéssel

A Fradi réme döntőzhet a Fradi csoportellenfelével

A nyolcaddöntőért a Fradi elleni párharcban a két 1–0-s siker során egyaránt betaláló Ajub el-Kabi azok után, hogy az Aston Villa otthonában mesterhármassal vezette 4–2-es sikerre az Olympiakoszt, hazai pályán újabb két gólt jegyzett a 2–0 alkalmával.

Az athéni döntőben az ellenfél a Ferencváros csoportriválisa, a Fiorentina lesz.

Európa-konferencialiga, elődöntő, visszavágó

Olympiakosz (görög)–Aston Villa (angol) 2–0 (el-Kabi 10., 79.)

Továbbjutott: az Olympiakosz, 6–2-es összesítéssel

szerdai eredmény

FC Bruges (belga)–Fiorentina (olasz) 1–1 (Vanaken 20., illetve Beltrán 85. – 11-esből)

Továbbjutott: a Fiorentina, 4–3-as összesítéssel.

