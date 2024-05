Az M1 aktuál című műsorban Orosz Pál az edzőkereséssel kapcsolatban kiemelte, hogy több jelöltjük van, de róluk nem mondana semmit, annyit viszont megjegyzett, hogy olyan személyt szeretnének a pozícióra, akinek van nemzetközi tapasztalata. Ezért Máté Csaba – aki az idény közbenSztanyiszlav Csercseszovot váltotta tíz mérkőzésre ideiglenesen – visszahozatalára nincs esély.

„Azt szeretjük, ha huzamosabb ideig együtt dolgozhatunk valakivel, tehát úgy szeretnénk most edzőt találni, hogy hosszú időre velünk maradjon” – mondta. Ez volt a terv a Szpartak Moszkvához távozott Stankoviccsal is, „de az élet közbeszólt.” A szakvezető elmondta, hogy Stankovics olyan ajánlatot kapott, ami financiálisan jobb, mint a Ferencvárosnál megkereshető pénz, de ha a csapat elérné a BL-csoportkört, akkor nem biztos, hogy anyagilag jobban jár új állomáshelyén. Az elválás mikéntjét is időzítését viszont nem tartja elegánsnak, ugyanis a szerb a Pakssal szemben elbukott Magyar Kupa-döntő után, az Újpest elleni derbire hagyta ott a csapatot.

Mit ismert: a szerb szakember a 2–0-ra elbukott kupadöntő után jelentette be a vezetőségnek, hogy távozik a csapattól, és náhány órával később az is kiderült, hogy a moszkai alakulatot vezeti majd a következő szezontól. Sőt, orosz sajtóhírek szerint Sztankovics saját zsebéből fizethette ki azt a 200 ezer eurós összeget, amely a szerződésében a kivásárlási záradékot jelentette – ám ez csak formalitás lehet, a Szpartak Moszkva hamarosan vissza is fizetheti neki új kontraktusán keresztül.

Orosz Pál kitért arra, hogy céljaikat elérték, kivéve a Magyar Kupát, „ami egy fájdalmas pontja az idénynek”.

Összességében nézve egy nagyon szép szezont futottunk, nemzetközi és magyar szinten is

– mondta, hozzátéve: amikor már nem volt nemzetközi kötelezettsége a csapatnak, akkor meg tudták szerezni azt az előnyt, ami elegendő volt a bajnoki címhez. Továbbá hangsúlyozta, hogy nekik más tervük nem is lehet minden idény előtt, mint megnyerni a bajnokságot és a kupát, valamint nemzetközi szinten jelen lenni. A következő kiírásban is ezt célozzák meg a Bajnokok Ligája csoportkörével.

„Büszkék vagyunk a sorozatban hat bajnoki címre, ilyen még nem volt a klub történetében, és a mi kezünkben van, hogy meglegyen a hetes” – tette hozzá.