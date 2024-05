Egyértelmű esélyesként léphetett pályára Pep Guardiola csapata, miután a 2023–2024-es idényben oda-vissza (3–0, 3–1) felülmúlta a bajnokságban városi riválisát, amelyet az FA-kupa tavalyi döntőjében is legyőzött 2–1-re. A City önbizalomtól duzzadva lépett pályára, hiszen történelmi sikert elérve sorozatban negyedjére húzta be idén is a bajnoki címet.

A United abban a reményben érkezhetett a döntőre, hogy egy győzelemmel szépíthet igen gyenge idényén, ugyanis a PL-tabella nyolcadik helyén fejezte be a bajnokságot – az újabb vereség pedig Erik ten Hag munkája végét is jelenthette volna.

A sérültek közül többen is visszatértek a United oldalán, többek között Mason Mount és Victor Lindelöf is újra bevethető volt. Továbbá a „vörös ördögök” esélyeit növelte az is, hogy az ellenfél első számú kapusa, Éderson sérülés miatt nem léphetett pályára.

Az első nagyobb helyzetre a 25. percig kellett várni: a City középpályása, Kevin de Bruyne betört a United védelme mögé, a szélről középre tett labdára a második hullámban viszont nem érkezett senki – Kobbie Mainoo tisztázott.

De nem kellett sokáig várni az első találatra – de nem azon az oldalon, ahol gondoltuk: Diogo Dalot a saját térfeléről gyönyörűen beívelte a City védői mögé a labdát, ami kissé hosszúnak tűnt. A City kapusa, Stefan Ortega és védője, Josko Gvardiol nem értette meg egymást, így utóbbi átfejelte csapattársa fölött a labdát, az argentin válogatott Alejandro Garnacho pedig öt méterről bepasszolta a játékszert az üres kapuba (1–0).

GARNACHOOO FA CUP FINAL GOALL ARE YOU MAD!!!!!



pic.twitter.com/NOGXGUYeNB — AB⚕ (@AbsoluteBruno) May 25, 2024

Kilenc perccel később ismét megvillantak a piros mezesek: Marcus Rashford indította tökéletesen Garnachót, aki rávezette az előtte álló védőre a labdát, majd a középpályás Bruno Fernandeshez passzolt. Az argentin pedig nagyszerűen vette észre Mainoo-t, aki a bal alsó sarokba lőtt, több gól már nem esett az első félidőben (2–0).

Az 55. percig kellett várni a City legnagyobb helyzetére: a norvég klasszis, ErlingHaaland került lövőhelyzetbe a tizenhatoson belül, kapásból előtte a labdát, amely hatalmas erővel a kapufára zúdult – még mindig váratott magára a szépítés.

Guardiola csapata nem vett vissza a lendületből: a 33 éves Kyle Walker lőtt 25 méterről, André Onana fantasztikus mozdulattal ütötte ki szögletre a bal felsőbe tartó labdát. A presszió folytatódott, az argentin támadó, Julián Álvarez előtt adódott két hatalmas lehetőség. Előbbinél 15 méterről gurított a kapu mellé, néhány momentummal később pedig Phil Foden szinte gólt érő passza ismét az alapvonalon végezte. Hiába a labdabirtoklási előny és a rengeteg helyzet, nem tudott szépíteni a Premier Leauge aranyérmese.

Azonban a 87. percben egy United-hiba után megtört a jég: Foden átadása után Jérémy Doku lőtt 16 méterről kapura, Onana pedig bevédte a labdát – hatalmas kapuhiba (2–1). A Manchester United kibírta az utolsó másodpercekig tartó pressziót, és végül 2–1-re megnyerte az összecsapást. A „vörös ördögök” 2016 után zsebelték be ismét az FA-kupát, a klub története során pedig 13. alkalommal hódították el a trófeát.

Az FA-kupa-győzelem pedig azt jelenti, hogy a bajnoki nyolcadik hely ellenére ősszel indulhat az Európa-ligában. A Newcastle United viszont pórul járt, hiába lett hetedik a PL-ben, nem játszhat európai kupameccset a következő idényben. A United győzelme azt is jelenti, hogy a hatodik Chelsea az Európa-ligából átkerül az Európa-konferencialigába.

Labdarúgás

FA-kupa

Döntő

Manchester United–Manchester City 2–1 (Garnacho 30., Mainoo 39., ill. Doku 87.)

A 2024–2025-ös szezonban az alábbi angol csapatok indulnak az európai kupasorozatokban:

Bajnokok Ligája: Manchester City, Arsenal, Liverpool, Aston Villa

Európa-liga: Tottenham Hotspur, Manchester United

Európa-konferencialiga: Chelsea