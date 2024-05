A sportlap arról számolt be, hogy a liverpooli képviselők az április 21-i 3–0-ra megnyert Guimares elleni bajnoki mérkőzést a helyszínen tekintették meg, amelyen leginkább a 25 éves Gyökeres Viktor teljesítményét figyelték – biztosan jó benyomást keltett a csatár, ugyanis két góllal járult hozzá a sikerhez. Ha az egész idényben nyújtott teljesítményét tekintve sem tűnik nagy meglepetésnek az érdelődés, ugyanis 48 tétmérkőzésen 43 gólt jegyzett és 15 asszisztot osztott ki csapattársainak.

Néhány héttel ezelőtt, a Paris Saint-Germain Bajnokok Ligája elődöntőjében elszenvedett veresége után arról is cikkeztek már a lapok, hogy a francia bajnok is figyeli a magyar származású játékost, és akár 100 millió eurót is hajlandó érte adni jelenlegi klubjának, hogy nyáron csatlakozzon Luis Enrique alakulatához. Ami tekintettel arra, hogy a sztárja, Kylian Mbappé biztosan távozik a csapattól (és a hírek szerint a Real Madridban köthet ki), a megüresedett pozícióra már két kiszemeltjük is van: a 20-szoros svéd válogatott Gyökeres, illetve a Napoli nigériai játékosa, Victor Osimhen.

Gyökeres Viktor 2023 júliusában érkezett az angol másodosztályú Coventrytől Portugáliába, de úgy fest, hogy fantasztikus teljesítménye okán hamarosan ismét Angliában, de már az élvonalban találhatja magát.