A Debreceni VSC szerződtetné a magyar válogatott támadóját, Ádám Martint, akiről néhány nappal ezelőtt az a hír járta, hogy elbocsátotta dél-koreai csapata, az Ulszan – tudta meg az nso.hu.

Már mi is beszámoltunk arról, hogy a Korea Football News megszellőztette: Ádám Martint elbocsátotta az Ulszan, sőt, utódját is megtalálta a klub, Yago Cariello személyében. Később aztán ezt a támadó menedzsere, Papp Gábor cáfolta, és azt közölte, hogy játékosa „még nem bontott szerződést, még az sem biztos, hogy fog.”

Csütörtök délután azonban sokat sejtető fotót tett közzé az Instagram-sztorijában, ami arra enged következtetni, hogy valóban elhagyja az Ulszant. A képen Ádám éppen egy étteremben tartózkodik, amihez odaírta, hogy „utolsó vacsora”, a szöveg mellé pedig egy dél-koreai zászlót is tett.

A lap most azt írja, hogy több olvasójuk is látta a csatárt és menedzserét csütörtökön Debrecenben. Értesüléseik szerint a DVSC érdeklődik a 29 éves játékos iránt, de először jelenlegi csapatával kell lezárnia a tárgyalásokat.

Ádám az Ulszanhoz 2022 nyarán, 1,2 millió euróért cserében érkezett Paksról, azóta két bajnoki címet szerzett az együttessel. A magyar bajnokság 2021–2022-es idényében 31 találattal gólkirály lett. Az Ulszanban 67 tétmérkőzésen lépett pályára, 24 találatot jegyzett, emellett pedig kilenc asszisztot osztott ki.

Nem Ádám Martin az egyetlen magyar válogatott játékos, aki az Európa-bajnokság után csapatot vált. Mi is beszámoltunk arról, hogy Callum Styles játékára nem tartott igényt a Sunderland, és visszatért az angol harmadosztályba, ma pedig már arról is szárnyra kaptak hírek, hogy Sallai Roland is távozhat Freiburgból.

