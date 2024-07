Bősze Levente Győrben született, és az ETO FC színeiben ismerkedett meg a labdarúgás alapvető elemeivel. A magyar játékos négy évvel ezelőtt kezdett el futballozni a DAC akadémiáján.





Tizenöt éves kora ellenére az elmúlt idényben már az U19-es utánpótláscsapatot erősítette, és pályára lépett a magyar U16-os válogatottban is, ahol Szlovénia ellen győztes gólt szerzett. A közép-európai szinten is a kiemelkedő tehetségek közé tartozó támadó középpályás legnagyobb erénye a komplexitása – írja róla a dunaszerdahelyiek bejelentése alapján az nb1.hu.

Nagyon örültem a szerződésnek, hiszen évek óta vágytam rá. Boldog vagyok, hogy eljutottam idáig, a kemény munkának most beérett a gyümölcse. Már két felkészülési mérkőzést is játszottam az A-csapattal, nagy magabiztosságot ad, hogy már „papíron is” ide tartozom. A csapattársaim nagyon befogadók voltak. Szeretnék tétmérkőzésen is bizonyítani. Mindent megteszek azért, hogy minél több meccsen lépjek majd pályára, és ezeken kihozzam magamból a maximumot. Izgatottan várom, hogy pályára léphessek a szurkolóink előtt