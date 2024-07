A Real Madrid labdarúgócsapata a pályán kívül is történelmet írt a legutóbbi szezonban, mivel átlépte az egymilliárd eurós bevételi álomhatárt, amelyet korábban egyetlen klub sem tudott megugrani. Nemcsak a pályán, hanem azon kívül is a világ legnagyobb klubja a madridi csapat.

Története 15. Bajnokok Ligája-győzelmét, illetve 36. bajnoki címét ünnepelte a legutóbbi szezonban a Real Madrid labdarúgócsapata, amivel tovább írta elképesztő történelmét. A Királyiak az elitsorozat fináléjában 2–0-ra győzték le a Borussia Dortmundot, a spanyol ligát pedig magabiztosan húzták be.

Nem elegendők a pályán elért sikerek, a Real Madrid gazdasági szempontból is kifejezetten sikeres évet zárt a mögöttünk hagyott szezonban. A klub elérte az egymilliárd eurós bevételi álomhatárt, amit korábban egyetlen csapat sem mondhatott el magáról.

A fővárosiak bevétele egészen pontosan 1,073 milliárd euró volt, így 27 százalékkal növelte bevételeit az egy évvel korábbi adathoz képest.

Persze ez csak a bevétel, a szigorú spanyol adózási szabályok után nagyjából 16 millió euró volt a nyereség, de a klub megjegyzi, gazdasági helyzete még mindig stabil, mivel a nettó vagyona nagyjából 574 millió euró.

A Real Madrid a 2018–2019-es idény óta évente átlagosan 10 százalékkal növeli bevételeit, amelyek legnagyobb részét a marketingjogok, a televíziós jogdíjak, illetve a csúcstechnológiás stadion, a Santiago Bernabéu adja. Mint ismert, a létesítményben a futballmérkőzéseken túl számtalan eseményt rendeznek, legutóbb éppen Taylor Swift koncertezett ott, de többek között esküvők helyszínéül is szolgál a stadion.

Arról nem is beszélve, hogy a következő szezonban is valószínűleg tovább fogja növelni bevételeit a klub, már csak Kylian Mbappé miatt is, aki alig érkezett meg a csapathoz, máris eladási rekordokat döntöttek a nevével és mezszámával eladott mezek.