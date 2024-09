Egy hete, hogy a Nemzeti Sport beszámolt arról, hogy spanyol próbajátékos csatlakozott a labdarúgó NB I-ben szereplő Kecskeméti TE-hez. A 24 éves középpályás, Tófol Montiel azóta a Szentlőrinc ellen 1–0-ra megnyert, pénteki edzőmeccsen is pályára lépett, és értesüléseink szerint sikerült meggyőznie a stábot a képességeiről, így szeretné szerződtetni a klub a szabadon igazolható játékost.

Az egyeztetések még folynak, ha sikerül megállapodni Montiellel, a napokban be is jelenthetik a szerződtetését. A Mallorcán született középpályás még utánpótláskorú játékosként szerződött nevelőegyesületétől a Fiorentina U19-es csapatához, majd 2019-ben került az élvonalbeli gárda keretéhez, a firenzeiek színeiben az olasz élvonalban három meccsen kapott lehetőséget, kétszer pedig az Olasz Kupában is pályára lépett.

A Fiorentina többször kölcsönadta, a portugál Setúbalban, az olasz alsóbb osztályú Sienában és a spanyol Atlético Balearesben futballozott, mielőtt végleg távozott, és visszatért a Mallorcához, amelynél a B csapatban szerepelt, míg 2023 nyarán a negyedosztályú Alzirához igazolt, de idén júniusban lejárt a szerződése – emelte ki Montiel eddigi életútjával kapcsolatban az nso.hu.