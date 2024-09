Cristiano Ronaldo második manchesteri érája igen keserű véget ért, ugyanis nem találta meg Erik ten Haggal a közös nevezőt, azóta pedig nem titkolják, hogy nem rajonganak egymásért.

A 39 éves Európa-bajnok labdarúgó a napokban korábbi manchesteri csapattársa, Rio Ferdinand podcastjának vendége volt, a műsorban többek közt szó esett a vörös ördögökről is.

A Manchester Unitednek az alapoktól kezdve mindent újjá kell építenie” – idézi a Daily Mail Cristiano Ronaldo Rio Ferdinandnak mondott szavait, majd jött a kemény kritika:

Az edző azt mondja, hogy nem képesek versenyben lenni a bajnoki címért és a Bajnokok Ligája-trófeáért. A Manchester United edzőjeként nem mondhatod azt, hogy nem küzdesz az aranyéremért és a BL-címért. Mentálisan úgy kell hozzáállni, hogy talán nincs meg ez a potenciál, de ezt nem lehet így mondani. Hanem azt kell kommunikálni, hogy megpróbáljuk. Meg kell próbálnod megnyerni a nagy trófeákat

– mondta volt edzőjéről az al-Naszr futballistája.

Ten Hag nem bírta megállni, hogy ne szóljon vissza Ronaldónak, a holland tréner szerint korábbi játékosa messze van tőlük, és nem látja, hogy mekkora munka ennyi játékos beépítése a csapatba.

„Cristiano nagyon messze van tőlünk, Szaúd-Arábiában, távol Manchestertől. De oké, persze mindenkinek lehet véleménye, ám nem ingatnak meg a szavai. Én tisztában vagyok azzal a folyamattal, ami most a klubnál történik, tudom, mit kell tennünk, merre kell mennünk. Ahogy mondtam, a csapat átalakulóban van, több játékost is be kell építeni, ami időbe telik.”

Majd kiemelte, hogy a trófeákat a szezon végén osztják, visszatér akkor arra, hol tart a csapata.

Nézzük meg, hol tartunk májusban. Még csak most indult az idény, de a trófeákat a szezon végén osztják. Mindent megteszünk, hogy az összes meccsünket megnyerjük, ez a cél, és ezt a játékosok is tudják, én is tudom. Meglátjuk, hol állunk majd akkor.

Erik ten Hag 2022-ben vette át az MU irányítását, akkor az együttes harmadik, a tavalyi idényben pedig nyolcadik lett (ami a legrosszabb szereplésük) a Premier League-ben. Eközben megnyerte a Ligakupát, valamint a Manchester Cityt legyőzve legutóbb májusban az FA-kupát is – amit a holland tréner rendszeresen elő is hoz, amikor a csapat gyenge teljesítményéről faggatják.