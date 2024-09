A derbigyőzelem után is három ponttal folytatta az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság küzdelmeit az AC Milan. A nyáron Paolo Fonseca irányítása alá került együttes az első félidőben hat perc alatt három gólt szerzett, ezzel lerendezve az aktuális forma alapján akár még rangadónak is tekinthető, Lecce elleni találkozóját.

A 38. percben a tar fejűre borotvált Álvaro Morata bólintott egy szabadrúgás után a léc alá, majd

Theo Hernandez lőtt éles szögből a rövid felsőbe potya ízű találatot a vendégkapus, Wladimiro Falcone szempontjából. A 43. percre ki is alakult a végeredmény, egy labdaszerzés, kapufa, majd többszöri kipattanó után végül Christian Pulisic gyötörte hálóba a labdát (3–0).





A második félidőben annak ellenére sem változott a végeredmény, hogy a 80. percben emberelőnybe került a Lecce, a nem sokkal korábban beállt, szezonbeli első mérkőzésén lehetőséghez jutó 18 éves bekk, Davide Bartesaghi kapott azonnali pirosat.

A Milan sorozatban negyedik bajnokiján maradt veretlen, és a harmadik sikerét érte el a Serie A-ban. 11 pontjával be is érte az éllovas Torinót. Fonseca alatt a jelek szerint stabilizálódni látszik a kispad. Az Inter elleni múlt heti rangadó előtt még arról szóltak a hírek, egy bravúrosnak titulált siker nélkül akár ki is rúghatják a portugál szakembert, aki a szurkolók kegyeibe sem tudta belopni magát.

A vörös-feketék legközelebb a Bajnokok Ligájában lépnek pályára, a német bajnok Bayer Leverkusen otthonában lesz jelenésük.

