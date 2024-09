Az Újpest hazai pályán gól nélküli döntetlent játszott a Győrrel a labdarúgó NB I nyolcadik fordulójának péntek esti nyitómérkőzésén. A fővárosi csapat az előző fordulóban ugyanilyen eredményt ért el a Diósgyőrrel szemben, így továbbra is ötvenszázalékos a mérlege, a két döntetlenje mellett három-három győzelme, illetve veresége van. A találkozó érdekessége, hogy sérülés miatt mérkőzés közben játékvezetőt kellett cserélni.

Nagy iramban kezdődött a mérkőzés, az Újpest gyakorolt nyomást ellenfelére, melynél az első húsz percben két védő is sárga lapot kapott. Többnyire a mezőnyben zajlott a küzdelem hazai fölénnyel, kevés helyzet alakult ki. Bő tíz perccel a szünet előtt Gavric lőtt kapura 14-15 méterről, középről, a hazaiak kapusának, Piscitellinek nagyot kellett védenie.

A második játékrészben is maradt az iram, ekkor már több helyzet is adódott mindkét oldalon, a támadások befejezése azonban továbbra is pontatlan volt.

A 77. percben izomhúzódás miatt lejött a pályáról a játékvezető Csonka Bence, a helyét Káprály Mihály vette át. Ezen kívül is sok volt a játékmegszakítás szabálytalanságok és sérülések miatt. Így tíz perc hosszabbítás után ért véget a mérkőzés, de a hosszú ráadásban sem esett gól.

„Elemeznünk kell a dolgokat, de összességében ez a két gólnélküli döntetlen inkább érződik az ember számára vereségként – fogalmazott a lefújást követően Bartosz Grzelak, az Újpest vezetőedzője. – Elfogadhatatlan, hogy nem tudunk gólt szerezni hazai pályán” – bosszankodott tovább.

Az Újpest jelenleg a tabella harmadik helyén áll, de a forduló végére akár a hatodik helyig is visszacsúszhat.

A sereghajtó Győr, amely vasárnap az első győzelmét aratta, sorozatban harmadszor nem kapott ki és újabb értékes pontot szerzett.

(MTI / Index)