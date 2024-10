Az európai labdarúgásban eddig idegen ötlet célja, hogy a közvetítések során a játékosok érzelmeit hamarabb átadhassák a tévénézőknek, ezzel is jobban bevonva a nézőket a meccsélménybe – írja a Bild az angol Daily Mailre hivatkozva.

A bevezetés különböző pénzügyi előnyökkel is járhat, hiszen az angol bajnokság így nagyobb pénzösszegű tévés szerződéseket is köthetne a különböző vállalatokkal.

Az elképzelést már tesztelik, az előző heti Bournemouth–Southampton PL-mérkőzésen demózták a projektet. Marcus Taverniert a 76. percben cserélték le, a Sky munkatársai pedig kapva az alkalmon azonnal meg is interjúztatták az angol középpályást.

A Premier League jelenleg mind a 20 első osztályú csapattal kAPCSOLATBAN áll, hogy az ötletRŐL kikérjék a véleményüket. Azonban a témáBAN nagy a SZÉThúzás a klubok között.

A kisebb bevétellel rendelkező csapatok nagyrészt támogatják, mivel így nagyobb médianyilvánosságot élveznek ők és a játékosaik is. Viszont a tabella elején lévő csapatok inkább csak aggodalmukat fejezték ki: a többi között azért is tartják problémásnak a pályaszéli interjúk bevezetését, mert a játékosok „a meccs hevében” akár értékes taktikai információkat is kikotyoghatnak, amit egyszerűen nem engedhetnek meg maguknak az ilyen kaliberű klubok.

Egyébként az amerikai sportligákban már rég bejáratott ez a fajta interjúztatási rendszer. Az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokságban (NBA) rendszerint készülnek az első és harmadik negyed vége után villáminterjúk a csapatok vezetőedzőjével.

