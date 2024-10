Amikor rázendít a müezzin

Zenicában úgy érzi magát az ember, mintha több ezer kilométert utazott volna térben, és legalább harmincöt évet visszafelé az időben.

Tele az utca hidzsábot viselő muszlim hölgyekkel, fél négykor pedig egyszer csak elkezdett kántálni a (gépi) müezzin a szállásomtól száz méterre emelkedő minaret tetejéről.

Odalent a városban lépten-nyomon a titói múlt mementóiba ütközik az ember, itt van például a Hotel Rudnik, pontosabban a szálloda romjai, teljesen lepusztulva, a falak az enyészeté, tipikus szocreál förmedvény, még arra sem vették a fáradságot, hogy lebontsák.

Ami azt illeti, a hétfő esti Nemzetek Ligája-mérkőzésnek otthont adó Bilino Polje Stadion sem egy matyó hímzés, ötvenkét éve épült, de mivel a gyep tűrhető minőségű, ezért a célnak megfelel. Itt tartotta vasárnap esti sajtótájékoztatóját Marco Rossi szövetségi kapitány, akit Dibusz Dénes kapus kísért el az eseményre.

Dibusz: Ne a pályával törődjünk!

Dibusztól rögtön megkérdeztük, megnyugtatta-e őt, hogy most már egyértelműen ő a válogatott első számú kapusa, hiszen Gulácsi Péter erre az őszre, úgymond, szabadságra ment, legalábbis a válogatottból. A Ferencváros kapusa azt felelte, most van egy helyzet, amit a legjobb tudása szerint szeretne megoldani.

Gula (Gulácsi – a szerk.) döntése erre az őszre szól. Ha számít rám a kapitány, szeretném tudásom legjavát nyújtani. De nem tervezek messzire, most a hétfői mérkőzés a legfontosabb, akkor kell jól védenem

– mondta a kapus.

Dibusz a védelemben bekövetkezett változásokra is kitért.

Valóban voltak változások, de bárki is kerül be a védelembe, mindenki tudja a feladatát. A lényeg, hogy legyünk képesek koncentráltan védekezni, közel játszani egymáshoz és megadni azt a biztonságot, ami kell a jó eredményhez.

Dibusz szót ejtett a pályabejárás során szerzett benyomásairól is.

Tudtuk, hogy ez nem a Puskás Aréna, de nem baj, teljesen korrekt a pálya, jó a gyep, ezen nem fog múlni az eredmény. Mindegy, hogy új vagy régi a stadion, a talaj megfelelő, a többi meg már rajtunk múlik. Magunkkal és az ellenféllel kell törődnünk, nem a külső körülményekkel.

Megkérdeztük azt is, milyen volt a hangulat a csapaton belül a pénteki, Hollandia elleni döntetlen után.

Pici csalódottság volt bennünk, hiszen közel álltunk ahhoz, hogy óriási eredményt érjünk el, de el kell ismerni, hogy reális eredmény született, a hollandoknak is voltak helyzeteik, nem is egy. A kapitány úr is azt mondta, nem tudja, hogyan, de tartsuk meg az eredményt. Nincs hurráhangulat, érezzük azt, hogy több is lehetett ebben a meccsben, de jellemző az ellenfél erejére, hogy akkor sem tudtuk beszorítani őket, amikor már tíz emberrel játszottak.

Szalai Ádám csatlakozásáról azt mondta, nagyon jól vette az első napokat, olyan, mintha nem is maradt volna ki semennyi idő a visszavonulása óta. Persze most más ruhában van, de az energiája, a viselkedése változatlan. Ezen a poszton is hasznára lesz a csapatnak, erősíti a csapategységet. Nagyon pozitív a szerepe már egy hét távlatában is.

Marco Rossi Sebes Gusztáv előtt

Marco Rossi szövetségi kapitány – aki hétfőn hetvenedik alkalommal irányítja a magyar válogatottat, és ezzel megelőzi az örökrangsor második helyén álló Sebes Gusztávot, az Aranycsapat legendás szakvezetőjét – először Balogh Botondról mondta el, hogy vasárnap már edzett, de valószínű, hogy még nincs százszázalékos állapotban, alighanem a kispadon fog kezdeni hétfőn.

Nem keres alibit a kapitány

Amikor a sok sérültről kérdeztük, hangsúlyozta, hogy nem fog alibit keresni. Persze fájó Kerkez Milos, Loic Nego és Dárdai Márton hiánya – utóbbiról is kiderült, hogy a hollandok ellen összeszedett izomsérülése miatt hétfőn nem tud játszani –, de akik a helyükre lépnek, azokban is tökéletes a kapitány bizalma.

Nem szeretem a bunkerfocit – mondta Rossi. – De vannak olyan csapatok, mint például a holland, amelyek ellen kénytelenek vagyunk védekezni, mert ha kinyílnánk, az az öngyilkossággal lenne egyenértékű. Ahogy az volt a németek elleni 0–5-nél. Hétfőn semmiképpen sem fogunk bunkerfocit játszani, Bosznia ellen győzelemre törünk, már csak azért is, mert én képtelen vagyok döntetlenre felkészíteni a csapatomat. Nagyon tiszteljük az ellenfelet, de le akarjuk győzni. Persze ha a végén csak egy pontot szerzünk, akkor sem leszek szomorú.

Rossi még azt is taglalta, hogy szerinte két részre oszlik az A divízió 3. csoportja: Németország és Hollandia az első helyért, Magyarország és Bosznia-Hercegovina a kiesés elkerüléséért küzd.

Az Index megkérdezte Rossit, úgy érzi-e, hogy a hollandok elleni 1–1-gyel és a jó játékkal visszatértünk a helyes útra, amelyről mintha a nyáron és szeptemberben letértünk volna.

Szerintem az Európa-bajnokságon sem voltunk tragikusak, Németországtól és Svájctól ki lehet kapni, nem is nagyon értem ezt a pesszimista szemléletet. A düsseldorfi 0–5 valóban katasztrofális volt, de utána összeszedtük magunkat.

A bosnyákokról még elmondta a kapitány, hogy tiszteli őket, jó csapatnak tartja a hétfői ellenfelet, amely pénteken a németek ellen a második félidőben megmutatta, hogy számolni kell vele.

A hétfői mérkőzés 20.45 órakor kezdődik a zenicai Bilino Polje Stadionban, az angol Anthony Taylor vezeti a meccset. Az MTI a következő magyar kezdő tizenegyet prognosztizálja:

Dibusz – Botka, Orbán, Fiola – Bolla, Nikitscher, Schäfer, Nagy Zs. – Sallai, Szoboszlai – Varga B.

4. forduló (október 14.)

20.45: Bosznia-Hercegovina– Magyarország (Zenica)

Bosznia-Hercegovina– (Zenica) 20.45: Németország–Hollandia

5. forduló (november 16.)

20.45: Hollandia– Magyarország (Amszterdam)

Hollandia– (Amszterdam) 20.45: Németország–Bosznia-Hercegovina

6. forduló (november 19.)

20.45: Magyarország –Németország

–Németország 20.45: Bosznia-Hercegovina–Hollandia

A folytatásban:

A bennmaradásért vívott rájátszás (2025. március 20–25.)

Az A liga negyeddöntője (2025. március 20–25.)

Az A liga négyes döntője (2025. június 4–8.)

A magyar válogatott kerete az októberi Nemzetek Ligája-mérkőzésekre

Védők: Balogh Botond (Parma – Olaszország), Botka Endre (FTC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Fiola Attila (Újpest FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Szűcs Kornél (Plymouth Argyle – Anglia)

Balogh Botond (Parma – Olaszország), Botka Endre (FTC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Fiola Attila (Újpest FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Szűcs Kornél (Plymouth Argyle – Anglia) Középpályások: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Schön Szabolcs (Bolton Wanderers – Anglia), Kata Mihály (MTK Budapest), Gera Dániel (Diósgyőri VTK), Nagy Ádám (Spezia – Olaszország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nikitscher Tamás (Kecskeméti TE), Schäfer András (Union Berlin – Németország)

Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Kata Mihály (MTK Budapest), Gera Dániel (Diósgyőri VTK), Nagy Ádám (Spezia – Olaszország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nikitscher Tamás (Kecskeméti TE), Schäfer András (Union Berlin – Németország) Támadók: Ádám Martin (Aszterasz Tripolisz – Görögország), Csoboth Kevin (St. Gallen – Svájc), ifj. Dárdai Pál (Hertha BSC – Németország), Gazdag Dániel (Philadelphia Union – Egyesült Államok), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Varga Barnabás (FTC)

(Borítókép: Marco Rossi szövetségi kapitány (j) és Dibusz Dénes a magyar válogatott sajtótájékoztatóján a zenicai Bilino Polje Stadionban 2024. október 13-án. Fotó: Illyés Tibor / MTI)