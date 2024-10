A Manchester United vezetősége úgy határozott, nem állja tovább Sir Alex Ferguson tiszteletdíját, így a korábbi menedzser a jövőben már nem lesz a csapat nagykövete. A brit sajtóban több helyen is tiszteletlen, megalázó lépésként aposztrofálták a döntést, amely egy nagyobb leépítési hullám része. Mióta nyáron Sir Jim Ratcliffe többségi tulajdonába került az angol rekordbajnok, több mint 250 munkatárstól köszöntek el.

A The Athletic beszámolója szerint a Manchester United vezetősége felbontja Sir Alex Ferguson klubnagyköveti szerződését, így a jövőben megspórolja a legendás menedzser több millió fontos éves tiszteletdíját. Az angol sajtóban számos helyen is tiszteletlen lépésnek minősítették a döntést, amely komoly szurkolói felháborodást váltott ki. A United-drukkerek viszonya a korábbi tulajdonosi körrel sem volt felhőtlen, de a pályán nyújtott eddigi gyenge teljesítmény miatt a Ratcliffe-éra is megannyi kisebb-nagyobb ellentéttel indult. Ferguson szerződésének felmondása újabb olaj a tűzre.

Hozzá kell tenni, a skót ikon ezzel együtt sem int teljes búcsút az Old Traffordnak, ugyanis az igazgatótanácsnak továbbra is tagja marad – jegyzi meg a lap. A szerződésbontás a 2024–2025-ös futballszezon végén lép érvénybe.

A hírt Fabrizio Romano olasz átigazolási szakíró is megerősítette. A történetet azzal kiegészítve, hogy az új többségi tulajdonos állítólag személyesen közölte Fergusonnel a döntést.

A United a nyári tulajváltás óta már több mint 250 alkalmazottjától vált meg.

Ferguson tiszteletdíja évi 2,2 millió font körül alakult klubnagykövetként, mely pozícióba 2013-as menedzseri visszavonulása után került.

A Manchester United élén a többi között 13-szoros angol bajnok és kétszeres Bajnokok Ligája-győztes lett.