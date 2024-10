A Kecskemét–Puskás Akadémia lefújása után vérfagyasztó jelent kezdett kibontakozni a Széktói Stadionban. A hazai kemény mag nehezen emésztette meg a 3–0-s vereséget, és odarendelte a nézőtér elé Nikitscher Tamásékat, akik kénytelen-kelletlen odaballagtak a mintegy kétszáz fős kemény maghoz.

Az emberben felderengett az egy nappal korábbi, gyomorforgató debreceni jelet, amikor a Nagyerdei Stadionban a hazai fanatikusok levetették Dzsudzsákékkal a mezt a Pakstól elszenvedett szégyenteljes 0–5 után, sőt, még le is locsolták őket sörrel.

Ehelyett azonban a lila-fehér ultrák lejattoltak a hazai játékosokkal, megveregették a vállukat, nyugtázva, hogy mindent elkövettek a pályán, csak ezúttal ez ennyire volt elég. Majd felharsant a „Hajrá, Kecskemét!", és békében váltak el egymástól a játékosok és a szurkolók.

Odabent a sajtószobában először Hornyák Zsolt, a győzelemmel a tabella élére ugró Puskás Akadémia edzője értékelt.

A mai mérkőzéstől jobban féltem, mint a Fradi elleni találkozótól – vallotta be. – Kecskeméten mindig nagyon nehéz meccseket vívtunk, ilyenre számítottam ma is. Mindenekelőtt hadd jegyezzem meg, mennyire sajnálom Szabó István menesztését, akit kiváló szakembernek tartok, de hát ilyen a mi szakmánk. Nem voltam ideges az először megítélt tizenegyesnél és a piros lapnál, mert láttam az ismétlést, és tudtam, ha ragaszkodnak a szabályhoz, akkor mindkét ítéletet vissza kell vonni. Így is történt. Ugyanis a játékosok combjáról pattant fel a kezére a labda, és ez nem tizenegyes.