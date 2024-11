Több szakembert is hírbe hoztak már a magyar klubbal, a haon.hu információi szerint azonban nem a válogatott korábbi szövetségi kapitánya, Bernd Stork lesz a Loki új trénere, hanem vagy a Real Madridban és a Juventusban is megfordult Juan Esnáider, vagy a korábbi Újpesti játékos testvére, Nesztor El Maestro veheti át a nemrégiben menesztette Máté Csaba pozícióját.

Az 51 esztendős, háromszoros argentin válogatott csatár pályafutása alatt futballozott többek között a Real Madridban, a Juventusban, a Portóban, az Atletico Madridban és a River Plateben is. 2005-ben vonult vissza, 2013-ban kezdett edzősködni a Córdobánál, majd a Getaféhoz került, ahol együtt dolgozott Megyeri Balázzsal is. Legutóbb az indonéz PSBS Biak gárdájánál dolgozott.

Érkezése nem lenne indokolatlan, ugyanis játékosként komoly tapasztalatokat szerzett és vezetőedzőként is megmutatta már magát, igaz, hosszabb ideig nem tudta megtartani pozícióit. Esnáider 1990-ben az argentin Ferro Carril Oestében mutatkozott be, majd két éven át a Real Madridot erősítette, ahova kisebb kitérő után vissza is tért. Innen az Atlético Madridhoz, majd az Espanyolhoz szerződött, később légiósnak állt és az olasz Juventusban folytatta pályafutását. Ezt követően még a Real Zaragoza, a Porto, a Cadetes de San Martín, a River Plate, az Ajaccio, a Real Murcia és Newell's Old Boysban is játszott rövid ideig.

A Hajdú-Bihar vármegyei hírportál röviden azt is megjegyezte, újabb név került a kiszemeltek közé Nesztor El Maestro személyében. A belgrádi születési, angol államolgárságú tréner fiatalon edzőnek állt, legutóbb a bolgár CSZKA Szófia vezetőedzője volt. Korábban irányította a török Göztepét, de volt a szaúdi Al-Tavun FC és az osztrák Sturm Graz vezetőedzője is. A 2017–2018-as idényben a Spartak Trnava vezetőedzőjeként szlovák bajnok lett. Érdekesség, hogy az edző testvére, Nikon El Maestro az Újpest FC-ben két meccsen játszott az NB I-ben, illetve a másodosztályú Nyíregyházában is megfordult.

A DVSC 11 meccset követően nyolc ponttal a tabella utolsó előtti, kieső helyén áll. A jelenleg Dombi Tibor vezette gárda ötmeccses vereségi sorozatot szakított meg hétvégén, amikor a bajnoki címvédő Ferencvárossal 2–2-es döntetlent játszott.