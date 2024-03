A magyar válogatott soron következő felkészülési mérkőzéseiről és a nyári Európa-bajnokságról is beszélgettünk az Index Sportcast ezúttal videós formában megjelenő adásában, vendégeink Hrutka János és Bánfi János voltak. A korábbi válogatott játékosok egyetértettek abban, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány legnagyobb dilemmája kapusposzton lehet.

Marco Rossi együttese március 22-én 20.45-től Törökországot fogadja a Puskás Arénában, majd 26-án 19 órától Koszovó lesz az ellenfél ugyanitt. Mint ismert, múlt héten hirdetett idén először keretet Marco Rossi szövetségi kapitány, Dárdai Márton személyében pedig egy újonc is ott volt a névsorban. A német másodosztályú Hertha BSC-ben futballozó védő – aki középpályásként is bevethető – akár rögtön a kezdőben is találhatja magát a Törökország vagy Koszovó elleni felkészülési mérkőzésen.

A Dárdai család alapvetően a magyar futballcsalád tagja, ők ide tartoznak. Ha Dárdai Márton már korábban úgy döntött volna, hogy nem a német utánpótlás-válogatottakban szerepel, már rég magyar válogatott tagja lehetett volna. Játszott a Bundesligában, a Borussia Mönchengladbachnak például nem is akármilyen gólt rúgott, biztos vagyok benne, hogy Marco Rossi már korábban is számított volna rá

– fogalmazott Hrutka János az Index Sportcasban.

Bánfi János szerint szimbolikus Dárdai Márton szerepe, másrészt az a mentalitás, amit édesapja, a válogatottat korábban irányító, jelenleg a Hertha vezetőedzőjeként dolgozó Dárdai Páltól már ismerünk, több helyzetben is hasznosítható. A magyar bajnok és kupagyőztes korábbi hátvéd szerint teljesen logikus döntés volt a középső Dárdai testvér beválogatása.

Az adásban szóba került, hogy belső védőink az elmúlt időszakban kevesebb lehetőséget kaptak klubcsapataikban, így némi fejtörést okozhat a három középső védő összeállítása a szövetségi kapitánynak. Hrutka János azzal árnyalta a képet, hogy ugyan az elmúlt néhány meccsen valóban többet pihenhetett például Lang Ádám vagy Szalai Attila, de azt megelőzően kaptak bőségesen meccsterhelést, és a nemzetközi tapasztalatuk miatt biztosan számíthat rájuk Marco Rossi.

Ami viszont a legnagyobb dilemmája lehet az immár magyar állampolgársággal is rendelkező szövetségi kapitánynak, hogy ki kezdjen a kapuban: Dibusz Dénes vagy Gulácsi Péter.

Nagyon nehéz összehasonlítani kettejüket, ugyanakkor teljesen más a magyar bajnokságban védeni, vagy épp a Bundesligában Harry Kane vagy Niclas Füllkrug lövéseit hárítani. Emellett az is Gulácsi Péter mellett szól, hogy folyamatosan Willi Orbán mellett, a válogatott egyik legfontosabb játékosa mellett szerepel Lipcsében. Nagyon nehéz kapitányi döntés lesz ez

– világított rá Hrutka János.

Az adásban többek között arról is beszélgettünk, hogy

ki a válogatott legfontosabb játékosa;

mit jelent most Szoboszlai Dominik a magyar futballnak;

a válogatott iránti felfokozott érdeklődés meddig tart.

A válogatott kerete:

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Gulácsi Péter (RB Leipzig), Tóth Balázs (Fehérvár FC)

Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Gulácsi Péter (RB Leipzig), Tóth Balázs (Fehérvár FC) Védők: Balogh Botond (Parma), Dárdai Márton (Hertha BSC), Lang Ádám (Omonia Nicosia), Mocsi Attila (Rizespor), Orbán Willi (RB Leipzig), Szalai Attila (SC Freiburg), Szalai Gábor (FC Lausanne-Sport)

Balogh Botond (Parma), Dárdai Márton (Hertha BSC), Lang Ádám (Omonia Nicosia), Mocsi Attila (Rizespor), Orbán Willi (RB Leipzig), Szalai Attila (SC Freiburg), Szalai Gábor (FC Lausanne-Sport) Középpályások: Bolla Bendegúz (Servette FC), Kerkez Milos (Bournemouth), Kleinheisler László (Hajduk Split), Nagy Ádám (Spezia Calcio), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nego Loic (Le Havre AC), Schäfer András (Union Berlin), Styles Callum (Sunderland AFC)

Bolla Bendegúz (Servette FC), Kerkez Milos (Bournemouth), Kleinheisler László (Hajduk Split), Nagy Ádám (Spezia Calcio), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nego Loic (Le Havre AC), Schäfer András (Union Berlin), Styles Callum (Sunderland AFC) Támadók: Ádám Martin (Ulszan Hyundai), Gazdag Dániel (Philadelphia Union), Horváth Krisztofer (Kecskeméti TE), Sallai Roland (SC Freiburg), Szoboszlai Dominik (FC Liverpool), Vancsa Zalán (Lommel SK), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

Európa-bajnokság 2024, az A csoport teljes programja:

1. forduló

június 14., München, 21.00: Németország–Skócia

június 15., Köln, 15.00: Magyarország–Svájc

2. forduló

június 19., Stuttgart, 18.00: Németország–Magyarország

június 19., Köln, 21.00: Skócia–Svájc

3. forduló

június 23., Stuttgart, 21.00: Skócia–Magyarország

június 23., Frankfurt, 21.00: Svájc–Németország

(Borítókép: Hrutka János és Bánfi János. Fotó: Németh Kata / Index )