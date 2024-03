Az RB Leipzig 33 éves kapusa legutóbb 2022. szeptember 26-án, az Olaszország elleni Nemzetek Ligája-zárómérkőzésen lépett pályára a magyar válogatottban, majd súlyos sérülése miatt közel egy évre kidőlt.

Időközben a magyar válogatottnál Dibusz Dénes vette át a helyét, akivel veretlenül teljesítette az előző évet az Európa-bajnokságra csoportelsőként kijutó gárda, Lipcsében pedig Janis Blaswich vált az első számú kapussá. Január végén utóbbi gyengébb teljesítménye után Gulácsi visszatérhetett klubcsapata kapujába, jó teljesítménynek köszönhetően pedig készülhet az 52. válogatott fellépésére is.

Ezzel kapcsolatban érdeklődtünk Gulácsi Péternél: volt-e olyan pillanat a hosszú sérülése alatt, amikor elbizonytalanodott abban, hogy vissza tud-e még térni a legmagasabb szintre, és volt-e lelki támasza, akivel kibeszélte az esetleges problémáit.

Aki ilyen helyzetben nem gondolkodik el ezen, pláne, hogy én már nem a fiatalok közé tartozom, az nem mond igazat. Több komplikáció is fellépett a rehabilitáció során, elfertőződött a térdem, és kérdéses volt, hogy milyen hosszú lesz végül a kihagyás. Aztán a következő kérdés, hogy a konkurencia hogyan teljesít, hogyan alakulnak a klub eredményei nélkülem? Lesz-e lehetőségem ott visszatérni, maradjak ott, vagy a játéklehetőség érdekében inkább el kell menni, például kölcsönbe? Mindig próbáltam a jelenben maradni. Jó adag szerencse is kellett, hogy klubcsapatomban visszatérjek a kapuba, de keményen megdolgoztam ezért. A családom végig mellettem volt, azért egy nagyon hosszú időről beszélünk. Két hónapot itthon tölthettem a rehabilitáció alatt a klubnak köszönhetően, érdekes tapasztalás volt, hogy voltak szabad, meccs nélküli hétvégéim. Ebbe próbáltam kapaszkodni, próbáltam feltöltődni. Most itt, lassan 34 évesen pedig egészségesen és feltöltődve várom a folytatást