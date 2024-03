A törökök múlt pénteken hirdették ki keretüket a márciusi válogatott szünetre, a névsorban 16 idegenlégiós szerepel, köztük a magyar válogatott Kerkez Milos bournemouth-i klubtársa, a támadó Enes Ünal, az olasz Internazionaléban szereplő Hakan Calhanoglu, valamint a Real Madridot erősítő Arda Güler, viszont kapusposzton csak Törökországban játszókra számítanak.

A vendégek csütörtökre előzetesen tervezett programja annyiban módosult, hogy a meghirdetett edzésük időpontjában csak stadionsétát tartottak, és az kérésükre – a szokásokkal ellentétben –nem volt sajtónyilvános. Bár egy szimpla séta önmagában nem egy megszokott forma az idegenbeli pálya megismerésének és felmérésének, így aztán a sajtó részéről fotózásra sem feltétlen alkalmas. Ehhez szorosan kapcsolódva közben a sajtótájékoztatójuk kezdetét 15 perccel előrébb hozták.

A módosítás apropója, hogy a törökök csütörtök délelőtt még otthon edzettek, repülőgépük pedig kora délután landolt Budapesten. A szakmai stábjuk így azt a döntést hozta meg, hogy egy rögtönzött, összecsapott edzésnek nincs értelme.

Vincenzo Montella kollégájáról és honfitársáról elárulta: Marco Rossit, a magyarok szintén olasz szövetségi kapitányát vakációzás során véletlenül ismerte meg néhány évvel ezelőtt, és azóta is tartják a kapcsolatot, néhanapján pedig beszélnek is. Honfitársa ellen meccselni biztos különleges élmény lesz, de erre az Eb-n az olaszoknak amúgy is jó esély mutatkozik, tekintve, hogy számítása alapján öt válogatottnak van olasz szakvezetője. Montella ezt követően kitért a magyar csapatra is.

„Pénteki vendéglátóink teljesítményéről mindent elmond, hogy az elmúlt két évben mindössze háromszor kaptak ki, tavaly egyszer sem, ami átgondolt, gondosan és tervszerűen felépített csapatmunka eredménye. Először vagyok ebben a gyönyörű stadionban, de biztos vagyok benne, hogy játék közben még ennél is szebbnek látom majd, mint most. Holnap olyan házigazdával szemben mérkőzünk meg benne, amely komoly szakmai potenciállal rendelkezik és értékkel bír. Azért vagyunk itt, mert véleményem szerint a magyar válogatott kellően offenzív és defenzív játékra egyaránt képes, ezekben nagyon sokat fejlődött az elmúlt években, főként taktikai szempontból. Lelkiismeretes és felkészült edzője van, aki védekezésben többféle felállást is alkalmaz, a különböző helyzetek alapján pedig képes akár meccs közben is állandóan változtatni.”

Az olasz szakember kiemelte: szeptember elején ült le a török kispadra, amelyen eddig négyszer meccselhetett, így számára különösen is fontos, hogy csapatát, kiszemeltjeit illetően még alaposabban képbe kerüljön.

„Az Eb-ig a barátságos, felkészülési meccseink számomra most egyáltalán nem lesznek azok, mert igenis téttel bírnak, nekem feltétlenül. Küzdelmes, színvonalas mérkőzésekkel hangolunk az Eb-re, ennek első és fontos lépcsőfoka a pénteki, magyarok elleni találkozó, de ugyanilyen hangsúlyos lesz a többi is a kontinensbajnokság rajtjáig.”

Az ellenfelek kiválasztásáról azt mondta, abban teljesen tudatosak voltak, hogy versenyképes, felkészült, minőségi válogatottakkal játszanak az Eb-re hangolva.

Semmi értelme papíron nálunk gyengébb ellenfelekkel szemben készülni, mert abból nem tanulunk, így nem fejlődünk, és a végeredményt tekintve pedig nem ér semmit.

Montella hozzátette: bár stábja a rendszeresen követi kiszemeltjeik teljesítményét, játékát a klubjaikban – a legtöbb érintett együttestől ehhez kellő támogatást is kapnak –, hiába vannak így képben a kerettagok fizikai állapotáról, kondíciójáról, a szövetségi kapitánykodás egyik nehézsége, hogy mindössze két-három nap áll rendelkezésre a személyes benyomásokra, és annak alapján a fontos döntések meghozatalára. Márpedig ez nem feltétlen elégséges minden részletre. A néhány nap amúgy is kevés, hogy kialakuljon az összkép, és most azért hívott meg bővebb keretet, hogy meccseken is lehetőséget adjon a kiszemeltjeinek, és így még jobban átlássa a helyzetüket.

Az Eb-célokat illetően elmondta: úgy készülnek, hogy szurkolóik és az ország büszke legyen majd a teljesítményükre.

„Én mindig nagy álmokkal térek nyugovóra, aztán még annál is nagyobbakkal ébredek, de azokat utána sajnos rögtön el is felejtem. Szerencsére azonban ez rendszeresen megismétlődik...”

A játékosokat Zeki Celik, az AS Roma védője képviselte, aki a magyarokról annyit mondott: látták a legutóbbi meccseinket, és érződik a válogatottunkon, hogy hosszú ideje egy edzővel, Marco Rossival dolgozhat.

Rendkívül aktív csapat, amely energikusan teljesít. Nem lesz könnyű ellenük játszani, hozzánk nagyon hasonló stílusú játékra képes, persze mindkét félnek meglesz ehhez a saját taktikája. Az Eb-n viszont, ahol mindenképpen a továbbjutást tűztük ki magunk elé célként a csoportkörben, már teljesen más hangulat lesz.

Magyar részről Telkiben Marco Rossi szövetségi kapitány, valamint Gulácsi Péter válaszolt az újságírók kérdéseire kora délután. A magyar sajtóeseményen jelentették be, hogy kulcsemberünk, a védelem oszlopa, a hosszú kényszerpihenőjét követően bombaformában visszatért Willi Orbán kisebb sérülése miatt a törökök és a koszovóiak elleni találkozón sem állhat rendelkezésre.

A török csapat a magyarok után kedden, Bécsben mérkőzik meg Ausztriával – ezért a pénteki összecsapásunk után sem utaznak el azonnal, hanem továbbra is nálunk készülnek –, a kontinensbajnokság rajtja előtt júniusban még az olasz és a lengyel csapattal méretik meg magukat.

A török válogatott – a magyarhoz hasonlóan – csoportelsőként kvalifikált a németországi Európa-bajnokságra, ahol a csoportkörben majd a portugálokkal, a csehekkel és – a Georgia/Luxemburg–Görögország/Kazahsztán ágról – egy pótselejtezős ellenféllel találkozik.

Az Eb-selejtezőben öt győzelemmel, két döntetlennel és egy vereséggel 17 pontot gyűjtöttek, ezzel a horvátok (16 p), Wales (12 p), Örményország (8 p) Lettország (3 p) előtt végeztek. Egyetlen vereségüket a horvátoktól szenvedték el, hazai pályán 2–0-ra maradtak alul még tavaly márciusban, a sorozat első körében. Október közepén, Eszéken 1–0-s győzelemmel vágtak vissza legerősebb csoportriválisuknak.

Kaan Ayhan (Galatasaray), Hakan Calhanoglu (Internazionale), Orkun Kökcü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Ismail Yüksek (Fenerbahce) támadók: Yunus Akgün (Leicester City), Kerem Aktürkoglu (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid), Irfan Can Kahveci (Fenerbahce), Semih Kilicsoy (Besiktas), Abdülkadir Ömür (Hull City), Can Uzun (1. FC Nürnberg), Enes Ünal (Bournemouth), Cengiz Ünder (Fenerbahce), Yusuf Yazici (Lille), Baris Kenan Yildiz (Juventus), Alper Yilmaz (Galatasaray)

