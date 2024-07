Luis de la Fuente eljuttatta a spanyol válogatottat az Európa-bajnokság döntőjébe, ráadásul komoly esélye van arra is, hogy a csúcsra ültesse csapatát. Ezt pedig a Spanyol Labdarúgó-szövetség is el szeretett volna ismerni, ezért Gareth Southgate helyzetéhez hasonlóan már a döntő előtt megkínálták de la Fuentét egy igen nagyvonalú, gáláns ajánlattal. Innentől az edző térfelén pattog a labda.

Pedro Rocha, a Spanyol Labdarúgó-szövetsége (RFEF) elnöke pénteken érkezik a spanyolok donaueschingeni edzőtáborába, hogy Luis de la Fuente szövetségi kapitánnyal közölje a Spanyol Labdarúgó-szövetség igazgatótanácsának egyhangú kívánságát. A RFEF azt szeretné, ha a tréner a 2026-os világbajnokságig szóló edzői szerződést kapna, amely a 2028-as Európa-bajnokságig meghosszabbítható, és a fizetése pedig a jelenlegi 600 ezer eurós vezetőedzői szerződésének a háromszorosa lenne.

Rocha továbbítja majd az üzenetet az edzőnek, mert azt szeretnék, ha még a vasárnapi döntő lejátszása és a végeredmény kiderülése előtt tudnák de la Fuente válaszát

– bár a tárgyalások akkor is csak az Európa-bajnokság végeztével kezdődnek majd meg.

Luis de la Fuente, amint arról az AS április 16-án exkluzívan beszámolt, soha nem hosszabbította meg és nem is változtatta meg szerződését az RFEF-fel. Amit az igazgatótanács tett, az mindössze annyi volt, hogy a RFEF-nél a hosszabbítási záradékot érvényesítették, de ugyanazokkal a feltételekkel, amelyekkel a nemzeti csapathoz való érkezése előtt rendelkezett. Nem alkalmaztak javítást, mert úgy gondolták, hogy ez túllépheti az Igazgatási Bizottság (TAD) feladatkörét, amely az automatikus záradék egyoldalú alkalmazására szorítkozott, amint azt maga a RFEF forrásai is megerősítették a lapnak. Most azonban, a TAD-szerződés ellenére, Pedro Rocha teljes jogú elnökként meg szeretné szilárdítani Luis de la Fuente pozícióját, aki után a La Liga, valamint a Premier League és a Bundesliga fontos klubjai is intenzíven érdeklődnek.

A helyzet jelenleg az, hogy Luis de la Fuente egy automatikusan meghosszabbított, általános vezetői szerződéssel juttatta Spanyolországot az Európa-bajnokság döntőjébe. A következő – ha elfogadja az ajánlatot, amit az RFEF tesz neki –, bármi is történik a berlini meccsen, két évre szólna, amely további kettővel meghosszabbítható, egészen a négy év múlva esedékes angliai Európa-bajnokságig, évi 1,8 euróért, a bónuszokkal kiegészülve.

Az RFEF már eddig is közel 23 millió eurót keresett ezen az Eb-n, és ha vasárnap Berlinben nyer, akkor ez 28,5 millióra tornázható fel, amiből közel 12 millió eurót bónuszként osztanak szét a játékosok és az edzői stáb között.

Nem egyedülálló egyébként az ajánlat, hiszen nemrész számoltunk be róla, hogy Gareth Southgate, az angol válogatott szövetségi kapitánya is a helyén maradhat, bármi is lesz a vasárnap est 9-kor kezdődő döntő végeredménye.

Meccsösszefoglalók, riportok, interjúk, podcastok, videók, érdekességek – minden egy helyen, minden az Indexen!

Böngéssze az Index Európa-bajnoki mellékletét, ahol a cikkek mellett megtalálja a menetrendet, a csoportok állását, a játékoskereteket, a csapatleírásokat és a helyszíneket is! Tartsanak velünk egy hónapon át, hiszen helyszíni tudósítóink rendszeresen exkluzív tartalmakkal jelentkeznek Németországból!