Magyarország-Szlovénia

Kicsit off, de szünet van most, belefér. Furcsa látvány volt, ilyet még talán soha nem láttam. Éppen a szállás felé tartottam vissza, amikor azt láttam, hogy az egyik sugárúton, végeláthatatlan sorokban (akár ezren is) vonulnak az (építőipari)munkások. Először arra gondoltam – mivel az elnöki palota felé tartottak – hogy tüntetés lesz, de az itt Kazahsztánban teljesen elvetélt ötlet. Aztán rájöttem, hogy átvezényelték őket, ezért vonultak, kb. 3-4 ezren A-ból B-be. Néha meg-meg álltak egy mini ABC előtt, de nem az úgynevezett „csillagvizsgálóért”, hanem tejet, élelmet vettek, és a megszokott rendben mentek tovább. A szállításukkal nem nagyon bajlódtak, igaz, a munkások között első ránézésre kevés volt a kazah. Hiába, a munkaerő-átcsoportosítás, és a teljes foglalkoztatottság itt már régóta csúcsra jár.

Fotó: Csizmazia Zoltán / Index