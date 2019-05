Tisztes vereség a hoki-vb utolsó meccsén

A kazahok elleni zárómeccs tét nélküli is lehet, baj lenne, ha nekünk ott pontért kéne harcolni.

A kazah válogatott 3-1-re legyőzte a magyart a divízió I/A csoportos világbajnokság zárómeccsén. A találkozónak már nem volt tétje, már korábban eldőlt, hogy Kazahsztán az első helyen jut fel az elitligába, a magyar jégkorongozók pedig az 5. helyen fejezik be a tornát.

Az első harmadot megint Jól kezdte a magyar hokiválogattott, az első tíz percben sok befejezett akciója volt a csapatnak. Ziccert nem sikerült kialakítania, de partiban volt a kazahokkal. Aztán egyre nyomasztóbb lett az ellenfél fölénye, de a magyarok tartották velük a lépést, nem véletlen, hogy az első harmadban csak néggyel lőtt többet kapura az ellenfél.

A második harmad eleje egyértelműen a kazahoké volt, rögtön az elején volt egy helyzete Martin St-Pierre-nek, majd nem sokkal később a vezetőgólt is meglőtte az ellenfél. Amihez az is kellett sajnos, hogy a magyar válogatott elcserélje magát, így a kazahok kettő az egybe vihették kapura a korongot, Nyikita Mihajlisz nem passzolt, hanem nagy erővel behúzta a korongot Bálizs mellett, középmagasan a kapuba.

A gól után eltartott pár percig, amire összeszedte magát a magyar együttes, ezt követően viszont már ígéretes magyar támadásokat, és főként: lövéssel befejezett támadásokat láthattunk. A gólhoz nem járt közel a válogatott, de jó hokit játszott. Eközben amit Boyd megcsinált a magyar kapu előtt, azzal Bartalis is megpróbálkozott a másik oldalon. A kapust zavarva, veszélyes helyzetet kialakítani.

A harmadik harmad is egy gyors hazai góllal kezdődött. Emberelőnybe kerültek a kazahok, Rimarjev pedig nagyon trükkösen megfordult a kapu mögött, a mozgását pedig Bálizs sem tudta lekövetni, így a kapu egyik fele teljesen üresen maradt, Anton Nyekracs pedig nem hibázott. Ezúttal volt tartás a csapatban, és négy perccel később sikerült is egy gólra csökkenteni a hátrányt. Sofron forgolódott a koronggal, mintha passzolna, de nem tette, és ez jó döntésnek bizonyult. Lövése a kapus lábai között csúszott be a kapuba.

Egy újabb emberelőnyös szituáció döntötte végül el a meccset, ezt is a kazahok szerezték, Rimarjev bombaerős közeli lövésére nem volt ellenszer. Összességében a magyar válogatott ezen a meccsen jó teljesítményt nyújtott. Bár nem volt tétje a meccsnek, ha így játszott volna a csapat a korábbi mérkőzéseken is, most nem itt tartana.

A mérkőzéssel egyben véget ért a divízió I/A csoportos világbajnokság. A házigazda Kazahsztán és Fehéroroszág jutott fel a jövőre, Svájcban rendezendő A csoportos vb-re. A magyar válogatott az 5. helyen végzett, a B ligából Románia jött fel. Hogy ki lesz a másik két további szereplője ennek az osztálynak, az majd a pénteken, Szlovákiában kezdődő A csoportos vb csoportmeccsei után dől el, ahogy a 2020-as vb helyszíne is.

Divízió I/A csoportos vb

Kazahsztán-Magyarország 3-1 (0-0, 1-0, 2-1)

Gól: Mihajlisz, Nekrjacs, Rimarjev, ill. Sofron

A világbajnokság végeredménye:

Ország Meccs Gy. Hgy. Hv. V. Gk. Pont 1. Kazahsztán 5 4 1 0 0 16-7 14 2. Fehérorosz-

ország 5 3 0 1 1 14-12 10 3. Dél-Korea 5 3 0 0 2 16-13 9 4. Szlovénia 5 2 0 0 3 21-12 6 5. Magyar-

ország 5 1 0 0 4 7-18 3 6. Litvánia 5 1 0 0 4 7-21 3