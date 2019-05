A rémálom forgatókönyve a hoki-vb-n, ki is eshetünk

A most pont nélküli Szlovéniát még sose vertük, de most csak egy soruk van.

Nem úgy sikerült a szlovénok elleni meccs a divízió I/A csoport jégkorong-világbajnokságon, ahogy azt játékos, szakvezető eltervezte és csúnya nagy verés lett belőle. Ahogy Majoross Gergely kapitány fogalmazott, töketlen kisfiúként korcsolyázgattunk a saját és az ellenfél kapuja előtt. Bár a sorsunk a saját kezünkben van, megnéztük mik lehetnek a legjobb, illetve a legrosszabb forgatókönyvek az elkövetkezendő két napban.

Szombatra két, számunkra nagyon fontos meccs jutott, amiből az elsőt már le is játszották, magyar idő szerint 10 órától Dél-Korea és Litvánia csatázott. Abban bíztunk, amiben Majoross is, hogy a további meccseken is minden csapat azt játssza majd, amit tud.

Az ázsiaiak feljutási álmokat dédelgettek és hárompontos hátrányban voltak, úgyhogy oda kellett tenniük magukat, de hatalmas meglepetésre Litvánia nyert, ezzel a csoport újonca pontszámban utolérte a magyar és a szlovén válogatottat is. Most még csak a gólkülönbség fog dönteni, hiszen minitabella csak a legvégén lehet, és a legrosszabb gólkülönbséggel az utolsó helyre csúszunk. A nap másik meccse a feljutásról fog dönteni Kazahsztán és Fehéroroszország között.

Paulius Gintautas in the mixed zone after Lithuania's forst win at the Division IA! 🏒👏🇱🇹 pic.twitter.com/q1nd7St2oO — IIHF (@IIHFHockey) May 4, 2019

A sorsunk gyakorlatilag a vasárnap, 8:30-kor kezdődő Szlovénia-Litvánia meccsen dőlhet el. A litván csapatnak is megvannak a tehetséges játékosai és nem csak azért, mert a szlovénok lehokiztak minket, de déli szomszédunk még így is jóval erősebb válogatott. Ha a litvánok ezt a meccset is elveszítik, kiesnek, és 15:30-tól már úgy léphetünk Kazahsztán ellen jégre, hogy biztosan bennmaradunk.

A jelen erőviszonyokat elnézve a kazahok a fehéroroszokat is begyűrik szombaton, és akkor ellenünk már ők is úgy korcsolyázhatnak ki, hogy ott lehetnek a 2020-as, A csoportos világbajnokságon, ez pedig kicsit talán a lendületüket is visszaveszi. A holnapi, fehérorosz-dél-koreai meccs pedig a másik feljutó sorsáról dönthet.

Természetesen a saját kezünkben a sorsunk, hiszen, ha Litvánia megveri Szlovéniát, akkor sincs baj, ha minimum egy pontot szerzünk Kazahsztán ellen. Ez komoly kihívás, de a célért keményen meg kell dolgozni.

A világbajnokság hátralévő meccsei:

Május 4., szombat

Dél-Korea–Litvánia 1-2 (0-1, 0-0, 1-1)

Kazahsztán–Fehéroroszország, 13:30

Május 5., vasárnap

Szlovénia–Litvánia, 8:30

Fehéroroszország–Dél-Korea, 12:00

Kazahsztán–Magyarország, 15:30

A világbajnokság állása:

Ország Meccs Gy. Hgy. Hv. V. Gk. Pont 1. Fehérorosz-

ország 3 3 0 0 0 11-5 9 2. Kazahsztán 3 3 0 0 0 10-4 9 3. Dél-Korea 4 2 0 0 2 12-10 6 4. Szlovénia 4 1 0 0 3 12-12 3 5. Litvánia 4 1 0 0 3 7-12 3 6. Magyar-

ország 4 1 0 0 3 6-15 3

