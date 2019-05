Töketlen kisfiúk voltunk a kapu előtt

A most pont nélküli Szlovéniát még sose vertük, de most csak egy soruk van.

A szlovén meccs előtt még a feljutás sem tűnt elérhetetlennek, mostantól viszont már a kiesés is fenyeget. A védelem sokszor dekoncentrált volt, a támadásokban sem volt átütő erő.

A magyar hokiválogatott kiütéses, 6-0-s vereséget szenvedett a Kazahsztánban zajló divízió I/A csoportos vb negyedik fordulójában Szlovéniától. A magyar csapat a vb egyik leggyengébb produkcióját nyújtotta, a kapitány úgy vélte, a lehetőségeink megvoltak, csakhogy egyik kapu előtt sem voltunk elég határozottak.

„A Dél-Korea elleni vereség után azt mondtam, hogy fejben nem voltunk meg, most pedig azt mondom, hogy az nem volt meg, amire egy férfinak a legnagyobb szüksége lenne.

Kimondom, töketlen kisfiúként viselkedtünk a kapu előtt.

Megvoltak a lehetőségek, de egyszerűen nem volt meg az a képességünk ma, amivel egy meccset meg lehet nyerni.”

A magyar csapat 4-0 után kapust is cserélt, de a Vay Ádám helyett beálló Bálizs Bence sem tudott segíteni, a szlovének úgy ütötték, és akkor a gólokat, amikor csak akarták.

„A felkészülés során is érezni lehetett, amikor nem kellemetlenkedik az ellenfél, akkor jó eredményt érünk el. Amikor már odacsap, odaüt, akkor elszáll a bátorság. Ilyen volt a britek elleni meccs és ilyen volt az első kettő is. Nem tudtuk kezelni a helyzetet.”

„Legyünk őszinték, messze vagyunk mi az A csoporttól, nem csak most, tavaly is így volt. Akkor meg volt az a szerencsénk, hogy az eredmények szerencsésen alakultak, és ha a végén nekünk is szerencsénk van feljutunk. De ha tükörbe nézünk, nem állunk azon a szinten.” - tette még hozzá Majoross.

Elmondta azt is, hogy a szlovén kapitány odament hozzá és sok sikert a következő meccsre. Majoross viszont azt mondta neki, hogy ő kíván sok szerencsét a szlovéneknek Litvánia ellen. Utalva ezzel arra, hogy ha Litvánia esetleg legyőzi Szlovéniát, és mi kikapunk a kazahoktól, akkor nagy bajba is kerülhetünk.

„Bízom abban, hogy az utolsó két napon is olyan eredmények születnek, amelyek elvárhatók. Nyilván, a mi kezünkben a sorsunk, de azért annak jobban örülnék, ha úgy korcsolyáznánk ki a kazahok ellen, hogy nem azon a meccsen fog múlni a bennmaradásunk.”

A sérült Magosi Bálint távollétében Vas János volt a csapatkapitány, aki úgy fogalmazott: nem lehet ilyen gyengén játszani a két kapu előtt.

„Hagytuk őket gólokat lőni, mi meg nem voltunk elég tökösek ahhoz, hogy betaláljunk" – mondta az MTI-nek. Kitért rá, sajnos a játékosok nem saját dolgukkal foglalkoztak, hanem máshol jártak fejben, ám ennek nem tudja az okát. Felidézte, az elsőtől a harmadik meccsig sokat fejlődtek, ám az ellenfél ezúttal egy jó szlovén válogatott volt, amely élt a lehetőségeivel. "Sokkal élesebbnek kellett volna lennünk, ma senkiben nem volt meg az a nyerő átütő erő, ami kellett volna."

"Förtelmes volt, amit mutattunk ma a jégen. Nem akarok és nem is tudok kifogásokat mondani, ez egyszerűen nagyon rossz volt" - ismerte el Szabó Dániel. - "Remélem, hogy ezt a mérkőzést a mai nappal elfelejtjük, és holnap már semmire sem fogunk emlékezni belőle. Ha a világbajnokság zárómérkőzésén a bennmaradásunk lesz a tét, akkor mindent meg fogunk tenni, hogy sikerüljön kiharcolni."

"Nagyon fájóak ezek a vereségek, a meccs képe szerintem nem ezt mutatta" - vélekedett Nagy Krisztián. Kitért rá, a hat kapott gólból két-három olyan volt, ahol a korong pattogott jobbra-balra, és az ellenfél találta meg. "Kétségtelen, hogy ezeket meg kellett volna akadályoznunk"

A magyar válogatott szombaton pihen, Dél-Korea-Litvánia és Fehéroroszország-Kazahsztán meccseket rendeznek majd. Vasárnap jön az utolsó forduló, Szlovénia a litvánokkal, a fehéroroszok Dél-Koreával, mi pedig a kazahokkal játszunk majd. A mi meccsünk zárja a vb-t, magyar idő szerint 15:30-kor.