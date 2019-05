Finnország nyerte a hoki-világbajnokságot

Finnország nyerte a Szlovákiában rendezett A csoportos világbajnokságot. A döntőben Kanadát győzték le 3-1-re. Finnország a harmadik világbajnoki címét ünnepelte, 1995 és 2011 után lett ismét első.

A finn válogatott fantasztikus teljesítményt nyújtott. A negyeddöntőben az örök ellenfelet, a svédeket győzték le. Az oroszok ellen egy szenzációs kapusteljesítménnyel jutottak a döntőbe, ahol aztán a svédek elleni meccs hőse, Marko Anttila két góljával verték Kanadát is. Úgy, hogy nem csak a döntőben, de az egész tornán senki sem számított a sikerükre.

Az első harmadban (de végül is az egész meccsen) Kanada dominált, de a finnek – ahogy az oroszok elleni meccsen is – kiválóan szervezték meg a védekezésüket. Egyetlen rövidzárlat volt, ezt Shea Theodore, a Vegas Golden Knights csatára használta ki, aki a 10. percben ügyesen lépett be a védők között, és középről beemelte a kapus válla felett a korongot.

Kanada végig dominált a meccsen, a finnek védekeztek, viszont az ellentámadásaik nagyon pontosak voltak, de gólt csak a második harmad harmadik percébe tudtak szerezni. Éppen az a Marko Anttila, aki a svédek ellen is a sorsdöntő, elődöntőt érő gólt ütötte a rájátszásban. 1-1 lett.

Kanada magasabb sebességi fokozatra kapcsolt, de a finnek bírták a ritmust, sokszor a lövő játékos elé bevetődve védekeztek. A kanadai csapat pedig semmi okosat nem tudott kitalálni.

Ahogy eljutottunk a harmadik harmadba, érezhető volt, hogy a finnek – ahogy az oroszok ellen – ezt a meccset is behúzhatják. Anttila a 43. percben, az utolsó harmad elején duplázott, és már vezettek a finnek, 2-1. Amikor az 56. percben, egy gyors finn kontra után Jussi Pesonen - a vb-n első pontját szerző csatár - betalált, eldőlt a meccs, 3-1.

Kanada még lehozta a kapusát az utolsó 131 másodpercre, de az eredményen már nem tudtak változtatni. 3-1 lett, ugyanannyi, mint ezen a vb-n korábban a csoportban, a két csapat első meccsén.

A finnek nyolc év után lettek világbajnokok, Kanada elbukta a döntőt, mint két éve. Az elitcsoport következő vb-je 2020-ban Svájcban lesz.

Döntő:

Finnország-Kanada 3-1 (0-1, 1-0, 2-0)

Gólszerzők: Anttila (23., 43.), Pesonen (56.), illetve Theodore (11.)



3. helyért:

Oroszország-Csehország 3-2 (1-2, 1-0, 0-0, 0-0, 1-0) - szétlövéssel

Borítókép: REUTERS/David W Cerny