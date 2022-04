Tíz másodperccel a vége előtt hátrányban volt, mégis győzött a magyar válogatott

A rossz idő sem szegte kedvét a népes szurkolótábornak, még a korongbedobást megelőző pillanatokban is kígyózott a sor a beléptetésnél a Vasas Jégcentrumban. Aki megváltotta a belépőjét, az nemcsak a magyar és az ukrán válogatott felkészülési összecsapását tekinthette meg, a jegy árának 50%-a ugyanis az orosz–ukrán-háború károsultjainak megsegítését szolgálja.

Az ukrán együttes az orosz invázió elől menekülve hetekig Miskolcon edzőtáborozott, ahol össze is csapott a magyar válogatottal, azt a meccset 3–1-re megnyertük. Azóta az ukránok kétszer legyőzték a horvátokat (11–0-ra, majd 3–1-re), mi pedig 3–0-ra kikaptunk a soron következő divízió I/A világbajnokság házigazdájától, Szlovéniától.

A miskolci találkozó óta Sean Simpson csapatához csatlakoztak a Hydro Fehérvár AV19 játékosai is, akik idén történelmet írtak azzal, hogy a Volánt az osztrák liga döntőjéig vezették. Erdély Csanád, Hári János és Magosi Bálint rögtön az első sorban kapott együtt szerepet.

Nagy iramban kezdődött az összecsapás, az első harmadban szinte kizárólag a hazaiak veszélyeztettek, Szergej Piszarenko azonban állta a sarat még akkor is, amikor 2 az 1 elleni szituációval nézett szembe. A 13. percben emberelőnybe került a magyar csapat, a korong viszont igencsak dadogott az ütőkön, egyedül Rasmus Kulmala tudott próbálkozni, de a kapáslövése célt tévesztett. Az 5 az 5 elleni folytatásban továbbra is a piros mezes hazaiak voltak aktívabbak, ám egy védőharmadban eladott korong után az ukránok megszállták Rajna Miklós kapujának előterét, a kavarodást pedig Feliksz Morozov használta ki egy csuklólövéssel, amit a szép számmal megjelenő ukrán szurkolók tombolva ünnepeltek.

A játékrész végén aztán ők kerültek létszámfölénybe, és bizony a kapuvas mentette meg a hazai csapatot a 2–0-s hátránytól.

A második felvonásra áthúzódó emberhátrányt sikerült kivédekeznünk, de Papp Kristóf szabálytalansága után újra gyakorolhattuk a 4 az 5 elleni játékot. Majd az ukránok elcserélték magukat, ismét emberelőnybe kerültünk, de ekkor inkább önveszélyes volt a csapat, minthogy az egyenlítéshez került volna közelebb. A következő emberfór is hasonlóan alakult, Rajnának kellett lepkéssel védenie, amikor meglógott két ukrán, viszont ezt követően nekünk is volt egy szép kombinációnk, ami azonban elhalt Piszarenkóban.

A meccs addigi legszebb akcióját Fejes Nándor mutatta be, aki hihetetlen türelemmel mozgatta ki Piszarenkót a kapuából, ám a visszatett korong valahol elakadt a korcsolyák erdejében, a gólvonaltól néhány centire.

A meccs derekán aztán dermesztő pillanatoknak lehettünk szemtanúi, Sárpátki Tamás egy ütközés után a jégen maradt, majd amikor a játékvezető megpróbálta felsegíteni, akkor megszédült és ismét a jégre rogyott. Szerencsére néhány másodperccel később a saját lábán hagyta el a jeget.

Szűk négy perccel a harmad vége előtt végre megtört a jég, amikor 4 a 4 ellen folyt a játék.

Először Kulmala kapuvasat lőtt, a kipattanó pedig pont a vas és a jég találkozásánál landolt, ahol megkezdődött a tuszkolóverseny, ebben pedig a visszatérő Sárpátki bizonyult a leggyorsabbnak és a legerősebbnek, és ezt a videós visszanézés is alátámasztotta.

Rajna bravúrjának köszönhetően nem jött azonnal a vendégek válasza, ami után elkezdtek ököllel barátkozni a játékosok, ebből magyar emberelőny született. Bár ez jobban festett, mint az addigiak, mégsem sikerült gólra váltani.

A szünetről az ukránok jöttek vissza energikusabban, majd Rajnát lőtte fejbe Igor Merezsko, ami miatt meg kellett állítani a játékot, a vendégek játékosa sportszerűen oda is ment utána a magyar kapushoz. A hetedik percben hatalmas lehetőségünk adódott a vezetés átvételére, de Vincze Péter túlságosan önzetlen akart lenni, a szólóból hátratett korongja pedig nem volt pontos. Igaz, szabálytalankodtak is ellene, ismét emberelőnyben játszhattunk. Ekkor megjött a nézők hangja is, de még ők sem tudták beüvölteni a korongot a kapuba.

A csapatok mindent megtettek azért, hogy a világbajnokságra minél többet csiszolhassanak az emberhátrányos játékukon, Sárpátki kiállítása alatt a vendégek szitává lőtték Rajnát, a védőket és a palánkot is, a gól viszont csodával határos módon elmaradt. A záró húszperc második felét mi is megnyomtunk, de öt perccel a vége előtt a változatosság kedvéért ismét megfogyatkoztunk. És ezt már nem is úsztuk meg, Vitalij Ljalka higgadtan húzta el a korongot Rajna mellett, és góllal fejezte be a szólóját.

De még volt kiállítás a meccsben, Simpson pedig lehívta Rajnát, így 6 a 4 ellen támahattunk egy ideig, majd kiegészültek a vendégek.

Felszabadítani azonban nem tudtak, Magosi Bálint pedig egy kipattanót begyűjtve éles szögből a kapuba lőtt 9 másodperccel a dudaszó előtt!

Jöhetett a hosszabbítás, immáron 3 a 3 ellen. Ez a felállás garantálja a lüktető játékot, ami most sem maradt el, és hiába alakult ki mindkét oldalon ordító helyzet, egyik csapat sem tudta eldönteni a mérkőzést.

A szétlövés első körében Hári János betalált, akárcsak Olekszandr Pereszunko. A harmadikban Nagy Gergő is eredményes volt, az ötödikben pedig Kulmala is belőtte a sajátját, míg az ukránok egyik próbálkozása sem volt jó, így Magyarország megnyerte a mérkőzést!

Ugyan elég sok hibával jégkorongozott a válogatott, azt viszont bizonyította, hogy felkészülési mérkőzésen is képes a végsőkig küzdeni.

Végeredmény, válogatott felkészülési mérkőzés:

Magyarország–Ukrajna 3–2 (0–1, 1–0, 1–1) – szétlövés után

A magyar válogatott jövő csütörtökön Dél-Korea ellen játssza utolsó felkészülési mérkőzését a ljubljanai divízió I/A világbajnokság előtt, ahol május 3–8. között sorrendben Dél-Koreával, Litvániával, Szlovéniával és Romániával csap össze az elitkörbe jutásért.

Az ukránok az I/B-ben érdekeltek, a katowicei tornán április 26. és május 1. között a házigazda lengyelekkel, a japánokkal, az észtekkel és a horvátokkal mérkőznek meg.

(Borítókép: Papajcsik Péter/Index.)