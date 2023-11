Az olaszoktól is kikaptak, de legalább pontot szereztek jégkorongosaink

A szövetségi kapitányként csütörtökön debütált Don MacAdam alaposan felforgatta csapatát az ukránokkal szembeni csütörtöki vereség után – számolt be a Magyar Távirati Iroda. Öt helyen is változott az összeállítás, ráadásul szinte senki sem játszott ugyanabban a támadósorban, illetve védőpárban, amelyben egy nappal korábban. A kapuban Bálizs Bence állt, aki csütörtökön Horváth Dominik cseréjeként a kispadon ült.

Mindkét gárda nagy sebességgel kezdett, az 5. percben pedig Páterka Bence szerencsés góllal vezetést szerzett. A komoly iram mellett nem voltak veszélyes helyzetek, a vendégek két emberelőnyt is kihagytak.

A 2026-os téli olimpiára – valamint a 2024-es divízió 1/A-világbajnokságra egyaránt – házigazdaként készülő olaszok alaposan megnyomták a második harmadot, és a 34. percben tudtak egyenlíteni. Előbb a felső vason csattant a korong, majd egy keresztpasszból Philip Salinitri bombázott a takarás miatt semmit nem érzékelő Bálizs kapujába.

A fordulást követően kettős emberelőnybe kerültek a hazaiak, de kimaradt, ráadásul egyből jött az olasz fór. Mivel nem esett újabb gól, jött a hosszabbítás, majd a szétlövés, ebben csak Phil Pietroniro volt eredményes.

A háromnapos torna résztvevői közül jövőre a magyarok mellett a szlovén és házigazdaként az olasz csapat is a divízió 1/A-ban szerepel – Japán, Románia és a Koreai Köztársaság társaságában –, míg Ukrajna a harmadik vonalnak megfelelő divízió 1/B-ben lép majd jégre tavasszal.

A magyar jégkorong képviseletében pénteken két további nemzeti együttesünk is pályára lépett.

A december 10. és 16. közötti budapesti U20-as divízió 1/A-világbajnokságra készülő magyar együttes az 57. percben kapott góllal 2–1-es vereséget szenvedett a szlovén csapattól a székesfehérvári Négy Nemzet Torna második napján. A vendégek emberhátrányuk alatt ütötték be a győztes találatot. Ladányi Balázs szövetségi edző alakulata az ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnokban csütörtökön 4–0–ra verte az olaszokat, szombaton pedig a francia együttessel csap össze.

A magyar női válogatott 2–0–ra győzött az osztrák csapat otthonában barátságos mérkőzésen, Villachban. A magyar szövetség tájékoztatása szerint Garát-Gasparics Fanni a 25. percben szerzett vezetést, a hajrában pedig Dabasi Réka biztosította be a sikert, míg Németh Anikó remekelt a kapuban. Most debütált az együttesben Chlepkó Zsófia és Kárpáti Karina. Pat Cortina szövetségi kapitány alakulata – amely az ausztriai áprilisi divízió 1/A-világbajnokságra készül – szombaton 15:30–kor is megmérkőzik riválisával.

Sárközy Tamás Emléktorna, 2. forduló:

Olaszország–Magyarország 2–1 (0–1, 1–0, 0–0, 0–0, 1–0) – szétlövés után

gól: Salinitri (34.), illetve Páterka (5.)

Szlovénia–Ukrajna 5–4 (2–1, 1–2, 2–1)

Az állás: 1. Olaszország 5 pont, 2. Ukrajna 3 (9–9), 3. Szlovénia 3 (5–5), 4. Magyarország 1 (5–7)

Szombaton játsszák:

Olaszország–Ukrajna 13:30

Magyarország–Szlovénia 17:00

Csütörtökön játszották: