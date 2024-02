A mieink a spanyolok elleni 7–3-mal, a litvánok a japánokkal szemben 4–6-tal kezdtek a selejtezőn. A Magyar Távirati Iroda tudósításából kiderült, a vendégek ugyan előnybe tudtak kerülni: a kilencedik percben 13 másodperc alatt értékesítették az emberelőnyüket, erre pazarul reagált a magyar válogatott. Galló Vilmos szűk két perc múlva egyenlített, majd két és fél percre rá Terbócs István passzolt remek ütemben Mihály Ákos elé, aki kapásból nagy gólt lőtt (2–1). Újabb három perc múlva Nemes Márton közelről nem hibázott, ám később kiállították. Ahogy visszatért, jött az újabb magyar találat: Erdély Csanád a kapu mögé bevitt koronggal elcsalta a rövid sarokról a kapus Elvinas Karlát, Hári Jánosnak pedig nem volt nehéz dolga a félig üres kapuba lőnie (4–1).



A második harmad is nyomasztó hazai mezőnyfölényt hozott, ám újabb gól nem született, pedig 18–8 volt ebben a szakaszban a kapura lövési mutató. A záró játékrészben Hári törte meg a gólcsendet, megiramodott, átment a védelmen, és pimasz gólt szerzett (5–1). Az 55. percben emberelőnyben még egy gólpasszt is kiosztott a duplája mellé, Sofron István bombázott átadásából a léc alá, nem sokkal később pedig Kiss Roland távolról állította be a 7–1-es végeredményt.

Ez volt a két csapat 16. egymás elleni összecsapása és a 15. magyar siker. Tétmérkőzésen 13-ból 13-at nyertek a magyarok.

Don MacAdam szövetségi kapitány együttese szombaton a szintén százszázalékos japán válogatottal találkozik, és a mérkőzés győztese jut a kvalifikáció utolsó körébe – tekintett előre beszámolójában a Magyar Távirati Iroda. Az ázsiai együttes 6–3-ra nyert Spanyolország ellen a nap korábbi meccsén.



A 2026-os milánói téli olimpia selejtezőjének utolsó fázisát augusztus 29. és szeptember 1. között rendezik majd három helyszínen. Amennyiben a kvalifikációban a legelőkelőbb helyen kiemelt magyarok jutnak tovább Budapestről, úgy nyár végén Dániában szerepelnek a házigazda, a norvég és a szlovén együttes társaságában. Onnan a legjobb csapat jut ki az olimpiára.

A nemzetközi szövetség (IIHF) megjegyzésében szerepel, hogy ha a fehéroroszok nem játszhatnak a nyár végi kvalifikációban, akkor módosulhatnak a selejtezős csoportok, illetve ha az oroszokat sem engedik indulni az olimpián, akkor az ötkarikás beosztás is változhat. A magyarok legutóbb 1964-ben, azaz hatvan éve szerepeltek olimpián – emlékeztetett az MTI.



JÉGKORONG, OLIMPIAI SELEJTEZŐTORNA, BUDAPEST

2. forduló

Magyarország–Litvánia 7–1 (4–1, 0–0, 3–0)

korábban

Japán–Spanyolország 6–3 (0–2, 3–0, 3–1)

A szombati program

Litvánia–Spanyolország 16.30

Japán–Magyarország 20.00



Az állás: 1. Magyarország 6 pont (14–4), 2. Japán 6 (12–7), 3. Litvánia 0 (5–13), 4. Spanyolország 0 (6–13)