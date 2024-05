A magyar hokiválogatott kínos vereséget szenvedett a vb-n Romániától

Amíg a mieink a mezőny egyetlen hibátlan csapataként várták a szerdai összecsapást, addig a csoport utolsó helyén álló szerdai rivális egyedüliként állt pont nélkül. Az ellenfél 2–12-es gólkülönbsége és a két veresége azonban csalóka lehetett, lévén a feljutásra leginkább esélyes párossal szemben maradt alul, és úgy a házigazda olaszokkal, mint a szlovénokkal szemben bő fél meccsen jól állta a sarat: a 36-37. perc tájékán még egygólos hátrányban volt csupán. Abból lett a végére mindkétszer közte öt...

A magyar játékosok és szurkolók keveset pihenhettek a tegnapi összecsapás után, ami kora este, 19 óra magasságában ért véget, ezúttal viszont már 12.30 órakor bedobták a korongot. A délelőttbe sok minden nem fért bele, leginkább csak a reggeli és a transzfer.

A kapuban ezúttal is az első számú választott, Bálizs Bence kapott lehetőséget – két fellépés után 95,31 százalékos védési hatékonysággal állt –, Don MacAdam nem adott plusz pihenőt a játékosnak, és lehetőséget a bizonyításra cseréjének, Horváth Dominiknak. A dél-koreaiak ellen végleges kiállítást begyűjtött Sofron Istvánt pedig eltiltották, így ő eleve kénytelen volt kihagyni a szerdai meccset.

A csíkszeredai születésű magyar csatár így nem lehetett a jégen szerdán – a második sorban a fiatal Nemes Márton foglalta el a helyét –, pedig az ellenfélnél szokás szerint ezúttal is erős túlsúlyban voltak a székely hokisok, utóbbiak mellett három honosított és egyetlen román kapott szerepet.

Az első tíz percben sok volt a korcsolyázás mindkét részről, de a tempó csupán közepes maradt, a kapukig ritkán ért fel a támadás. A harmad második felében az ellenfél némi mezőnyfölényre tett szert, Terbócs István kiállításánál két percig emberelőnyben is volt a rivális, de csak kapuvasig és oldalhálóig jutott. Közben nekünk egy lövés nélkül lehozott, túljátszott kontra adatott. Az első harmadban a lövések mennyiségében és minőségében is jobb volt a román válogatott, de korábbi meccseiket látva ez aligha okozott meglepetést bárkinek (0–0).

A második játékrészt összeszedett, fegyelmezett és direkt játékkal kezdte a magyar válogatott, amely ennek köszönhetően azonnal magához ragadta az irányítást, és a szurkolótábort is fellelkesítette. Gyorsítottunk a játékon, már megvoltak a helyzeteink, a lövéseink is, csak a gól hiányzott. És a pontosabb játék, amikor jöhetett volna a kulcspassz, ott sokszor hibáztunk. A 27., majd a 33 percben kapott emberelőnyeink is kihasználatlanul maradtak, utóbbinál már kapura sem voltunk veszélyesek. Az első harmadhoz képest sokat változott a játék képe a második húsz percre, az eredmény azonban mégis ugyanaz maradt (0–0).

A harmadik harmadot is nagy elánnal kezdte a magyar válogatott, az ellenfél kapujában azonban Tőke Zoltán jó napot, és megannyi lövést fogott ki.

Jött a lelátóról a biztatás a magyaroknak, a „Mindent bele!” és a „Ria, ria, Hungária!”, illetve a szakmai stáb is megkeverte a támadósorok összeállítását, de a mezőnyfölény továbbra sem párosult góllal. Sőt, hátrányba kerültünk...

Az 50. percben a romániai Péter Balázs szerzett korongot saját harmadában, majd lépéselőnyben érkezett a magyar térfélre. Ott a palánktól befelé cselezte magát, majd kilenc méterről kilőtte a jobb felsőt. Óriási nyomást fejtett ki a magyar együttes, amely az 56. percben egyenlített: Hadobás Zétény kék vonalról leadott lövésébe Hári János piszkált bele a levegőben a kapu előtt.

A hajrára két sorral támadtunk, de erre ráfizettünk: a magyar harmadban a palánknál kiharcolta magának a korongot az ellenfél, Sándor-Székely Ottó az alapvonalon egy az egyben körbe korcsolyázta ellenfelét – nem bekkünk jutott rá, hanem a már elfáradt csatár, Hári János –, és a hosszún áttuszkolta a korongot Bálizson.

Hidegzuhany!

51 másodpercünk maradt hátra, Bálizs elhagyta a magyar kaput, de öt a hat ellen csak lövésig jutottunk, gólig már nem (1–2).

Jégkorong, divízió I/A-világbajnokság:

3. forduló:

Magyarország–Románia 1–2 (0–0, 0-0, 1-2)

a magyar csapat gólszerzője: Hári (56.)

Japán–Koreai Köztársaság 16.00

Olaszország–Szlovénia 19.30

A magyar válogatott további programja:

péntek: Magyarország–Olaszország 19.30

szombat: Magyarország–Szlovénia 19.30

A magyar válogatott korábbi mérkőzései:

