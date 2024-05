Európa egyik legjobb hokicsapata is fellép a vadonatúj Alba Arénában

A szerdán Prágában, a világbajnokság központi helyszínén megtartott sorsoláson kiderült, hogy az osztrák ligában érdekelt magyar csapat a két svájci együttest és a svéd Färjestad Karlstad alakulatát fogadja a vadonatúj Alba Arénában.

Bartalis Balázs testvére, István a Hydro Fehérvár csatára. A svájci döntős Lausanne másodedzője az MTI-nek elmondta: presztízscsata lesz közte és testvére között.

„Nem mindennap adatik meg, hogy egymás ellen meccseljünk ilyen szinten. Jó lesz Fehérvárra látogatni. Célunk a BL-ben, hogy a rájátszásba jussunk” – fogalmazott.

Szélig Viktor, a fehérváriak általános igazgatója elmondta, hogy szerinte „jól néz ki” a sorsolás.

Két éve már belekóstoltunk ebbe a csodálatos ligába, és most is kapkodom a fejem, milyen klubokkal vagyunk egy mezőnyben. Nagyszerű, hogy két svájci csapat is jön hozzánk, és az is, hogy viszonylag két közeli idegenbeli mérkőzésünk lesz Csehországban. Remélem, sok szurkolónk kísér el minket, és azt is, hogy az Alba Arénába sokan látogatnak ki