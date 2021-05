Nem jött össze a tokiói kvóta Bodonyi Andrásnak Szegeden

A 26 éves kenus a szerda délelőtti előfutamban a jó rajtja után a második 250 méteren kicsit visszaesett, és nagy hajrával jött fel a második helyre, összességében a harmadik legjobb idővel lett finalista.

Bodonyi szerdán azt hangsúlyozta, hogy erre a második 250 méterre a mai napon sokkal jobban kell figyelnie, illetőleg azon reményének adott hangot, hogy marad a felváltott siker, és ezúttal megelőzi az olasz Carlo Tacchinit, ugyanis ebből a számból csak a győztes kvalifikál az olimpiára.

A 11.24-kor kezdődő döntőben a magyar versenyző nem kezdett erősen, 250 méternél csak a hetedik helyen haladt, ezen pedig fél távig sem tudott javítani. Az élen az ukrán Pavlo Altuhov csak nem akart elfáradni, Bodonyinak pedig ma nem jött össze a nagy finis sem, így végül az ötödik helyen zárt.

– mondta a futam után Bodonyi.

A felső pályákon lényegesen erősebb volt a széljárás, ami a számban nagy névnek számító Serghei Tarnovschit és Ilija Stohalovot is hátráltatta, előbbi a hatodik, utóbbi a nyolcadik helyen zárt, míg a tegnap a középdöntőből épphogy továbbjutó Constantin Diba például a második lett a lényegesen jobb körülményeket hozó alsó pályák egyikén.

A kvóta így nem jött össze ebben a számban, erre már csak Barnaulban (május 20–23.) van lehetőségük az eddig lemaradóknak.

Pont az olimpiai kvalifikáció kapcsán gondoltam rá, hogy most már egyszer nekem kell, hogy szerencsém legyen. Van még egy barnauli verseny, hogy ha ott kijön a szerencsém, nekem az is jó, én elmegyek érte, de most már tényleg ki kell jönnie. A pálya nem volt tökéletes, a második 250-en megint ellógtak a többiek, volt benne hiba, de úgy érzem, mindent kiadtam a mostani állapotomhoz képest. Bízom benne, hogy az elmúlt pár hétben versenyről versenyre kerültem egyre jobb formába, és hátha Barnaulban még jobb formában leszek és összejön végre ez a kvóta