Kopasz Bálint megvédte Európa-bajnoki címét 1000 méteren

Jól kezdődött a nap Münchenben kajak-kenusaink számára, hiszen Korisánszky Dávid és Takács Kincső is sikerrel vette a középfutamát C-1 200 méteren. A férfiaknál az MTK 29 éves kenusa nagy küzdelemben lett harmadik grúziai és litván riválisa mögött, így délután a döntőben is vízre szállhat. A nőknél is az első három hely ért finálét, itt a Győr 28 éves, rutinos versenyzője, Takács egy jó rajt után rögtön az élre tört, s pozícióját végig tartva megnyerte futamát. Az ő fináléját a vasárnapi zárónapon rendezik.



A délutáni finálékban Adolf Balázs nyitotta a magyarok sorát, C-1 1000 méteren 8. helyet szerzett.

Ezt követte a K-1 1000 méteres fináléja, amelynek Kopasz Bálint címvédőként vágott neki. A futamban Fernando Pimenta vezetett sokáig – a kanadai vb-n szintén ő volt a legnagyobb ellenlábas –, ám tokiói bajnokunk féltáv után ritmust tudott váltani, a hajrára pedig le is hagyta portugál riválisát. Végül több mint egyhajónyi előnnyel nyert, ezzel pályafutása harmadik Eb-címét szerezte meg.

Nagyon boldog vagyok, hogy kijött egy csúcsszuper forma, pedig délelőtt úgy éreztem, hogy nyomott vagyok egy kicsit, elég magas volt a páratartalom. Viszont nagyon jó taktikát alkalmaztam, ennek nagyon örülök, ahogy annak is, hogy erős voltam fejben, ami nem könnyű minden ezer méteres versenyen. Ez a legnagyobb erősségem. Az utolsó kétszáz méteren olyat tudtam indítani, amivel megtörtem Pimentát. Hosszú évek óta versenyzünk együtt és kiismertem. Fantasztikus így zárni ezt az évet. Továbbra is büszke vagyok arra, hogy edzőmmel, édesanyámmal ilyen jól együtt tudunk dolgozni és megbízunk egymásban. Szeretnék még sok ilyen szép versenyzést, eredmény megélni vele

– értékelt az MTI-nek.

Fojt Sára és Pupp Noémi kettőse 4. helyen jött be a női párosok 500 méteres számában. Egységükkel szemben előzetesen a döntős szereplést tűzték ki célul, így aztán ígéretük szerint szombaton már egy tét nélküli evezés várt rájuk: végül a bronz sem volt messze...

A Bragato Giada, Nagy Bianka duó küzdelmes versenyben ezüstérmet szerzett ugyanezen a távon a kenus női párosok között: a táv első felében inkább tűnt úgy, hogy a harmadik hely lesz a kettősé, aztán viszont a hajrát ők bírták jobban...



Nem volt előfutamunk, ezzel együtt nem éreztem első pályásnak a versenyünket. Amióta kint vagyunk, próbáltuk feltérképzeni a pályát. Még indulunk a szegedi U23-as vb-n, most úgy érzem, az nagyon fog fájni, mert feszített a tempó. Remélem, most tudunk egy kicsit pihenni, nekem Szegedre egyébként sem kell sokat utaznom, úgyhogy ott még tudjuk majd hozni a jó formánkat

– mondta a célban Nagy.

A Kuli István, Csizmadia Kolos, Balogh Gergely, Nádas Bence egység K-4 500 méteren kissé beragadt a rajtnál, ezt követően azonban hamar felzárkózott a középmezőnyre, és néhány pillanatig úgy tűnt, akár a 3. helyért is harcban lehet majd. Végül újabb negyedik helyet hozott össze a magyar küldöttség számára.

S a 4. helyek sora ezzel még nem ért véget: Lucz Anna K-1 200 méteren szintén a bronzért volt csatában, és szintén nem volt szerencséje az utolsó métereken a dobogó szempontjából.

A „normál” távokon utolsó előttiként Korisánszky Dávid érkezett, kenusunk 200 méteren 5. lett, majd zárásként a Balaska Márk, Csizmadia Kolos kettős állt a rajtgépbe K-2 200 méteren, s végül 7.-ként ért célba.

A program valamivel 16 óra előtt folytatódik az 5000 méteres számok fináléjával. Adolf Balázsért (C-1), Noé Bálintért (K-1), Kőhalmi Emeséért ((K-1) és Balla Virágért (C-1) szoríthatunk majd.



(MTI/Index)

KAJAK-KENU EB (MÜNCHEN)

A MIEINK PROGRAMJA

Szombat

férfi C-1 1000 m – Adolf Balázs, 8. hely

férfi K-1 1000 m – Kopasz Bálint, 1. hely

női K-2 500 m – Fojt Sára, Pupp Noémi, 4. hely

női C-2 500 m – Bragato Giada, Nagy Bianka, 2. hely

férfi K-4 500 m – Kuli István, Csizmadia Kolos, Balogh Gergely, Nádas Bence, 4. hely

női K-1 200 m – Lucz Anna, 4. hely

férfi C-1 200 m – Korisánszky Dávid 5.

férfi K-2 200 m – Balaska Márk, Csizmadia Kolos, 7. hely

Később

férfi C-1 5000 m (Adolf Balázs) 15.52

férfi K-1 5000 m (Noé Bálint) 16.25

női K-1 5000 m (Kőhalmi Emese) 17.05

női C-1 5000 m (Balla Virág) 17.45

(Borítókép: Kopasz Bálint megnyeri a férfi kajak egyes 1000 méteres döntőjét a müncheni multisport-Eb keretében zajló kajak-kenu Európa-bajnokságon 2022. augusztus 20-án. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)