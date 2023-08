Csipes Tamara és Varga Ádám is erődemonstrációt tartott a világbajnokságon

Festői környezetben viaskodik a világ elitje

A tavalyi kanadai világbajnokság után a legjobb kajakosok és kenusok idén visszatértek Európába, egészen konkrétan a németországi Duisburgba, ahol immár hatodszor mérik össze erejüket a klasszis sportolók.

Azt azért nehéz lenne állítani, hogy az újralátás feltüzelte volna a helyieket, a pályaudvartól a jelenleg a harmadosztályú német bajnokságban szereplő MSV stadionjának szomszédságában található pályáig hiába kerestünk az eseményt hirdető plakátokat, ugyanúgy sikertelenül jártunk, mint amikor a helyiektől érdeklődtünk, hogy mennyire követik az itt zajló eseményeket.

A helyszín mindesetre festői környezetben fekszik, a főúttól mintegy 10 perc sétára lévő pályáig gyönyörű zöld területeket, és kismillió sportpálya terült el a szemünk előtt, és nemcsak futballozó, hanem még lacrosse-ozó srácokat is lehetett látni.

A délelőtt visszafogottabb eredményeket hozott a párosoknál

A csütörtöki napon még csak előfutamokat és középdöntőket rendeztek meg, a délelőtti programban a Korisánszky Dávid, Fekete Ádám kenupáros a harmadik, a Fojt Sára, Pupp Noémi kajak kettes pedig ötödik hellyel mutatkozott be 500 méteren – amely két versenyszám a párizsi olimpián is szerepel majd a programban.

A kenusoknál az első nyolcba, a kajakosoknál az első hat közé kell majd bekerülni ahhoz, hogy a magyar csapat megszerezze az ötkarikás kvótát.

A Bragato Giada, Csorba Zsófia, Opavszky Réka, Nagy Bianka kenunégyes a futamában harmadik helyen zárva került döntőbe 500 méteren, a Lucz Anna, Opavszky Márk vegyes páros pedig elsőként kvalifikálta magát a kajakosok fináléjába.

A Takács Kincső, Hajdu Jonatán kenukettős a futamában ötödikként a szombati középdöntőbe jutott.

Csipes Tamara saját magát is meglepte születésnapján, Bragatóék taktikája nem jött össze

A délután program a férfi K–1 200 méteres középdöntőivel indult, a mieink közül Birkás Balázs a harmadik futamot megnyerve kvalifikálta magát az A döntőbe.

Következett a női C–2 500 méteres szám, az olimpiai versenyszámban Bragato Giada és Nagy Bianka a rendkívül erős hármas futamba került a spanyolokkal és az ukránokkal, és végül kettejük között másodikként ért célba. Érdekes jelenet volt, hogy a végjátékban a spanyoloktól lemaradó két egység kis túlzással lassulási versenyt vívott egymással a harmadik helyért.

Azt beszéltük meg Biankával, hogy mindenképp beleállunk az elejébe, és szeretnénk menni egy olyan pályát, ami után úgy szállunk ki, hogy na, ez jól esett és jó volt, még ha keményebb, és fáj is. Szerintem meg tudtuk csinálni. Úgy láttuk, hogy a rajtunk is elég jól sikerült. A végén próbáltunk visszavenni, és nem megállni, de visszacsúszni a harmadik helyre, de az ukránok is ezt szerették volna, és a végén inkább nem akartunk kockáztatni, nehogy esetleg más nemzet elénk csússzon, akik nyomják végig. Úgyhogy ez lett a vége

– mondta Bragato Giada.

Nagy Bianka hozzátette, az utolsó 50 méter tartalékolása mindenképpen bennük maradt a fináléra. Ő is kiemelte, hogy kis túlzással befékeztek, hogy a harmadik helyen csússzanak be, mivel a döntő pályabeosztását illetően a másodiknak várhatóan nem lesz szerencsés a széljárása. Elmondása szerint egy ilyen nehezen induló évben nem könnyű konkrét helyezésekben gondolkodni.

„Persze az ember mindig úgy jön, hogy szeretne dobogózni. Az idei év az sajnos nem ad erre okot, hogy mi ebben higgyünk, ez a futam viszont igen, és nagyon bízom abban, hogy az elvégzett munkának kijön az eredménye” – mondta Nagy Bianka.

A 34. születésnapját épp csütörtökön ünneplő Csipes Tamara női K–1 500 méteres elődöntőben volt érdekelt, és a dán Emma Jörgensennel csatázva 1:46.862-es idővel nemcsak a saját futamát nyerte meg, hanem a legjobb eredménnyel zárt – beleértve az olimpiai címvédő Lisa Carringtont (1:47.216) is. A kajaknégyessel Rióban és Tokióban is csúcsra érő magyar sportolót is meglepte, amikor meghallotta időeredményét.

Úgy szállított vízre apa, hogy demonstráljak – kezdte Csipes. – A léleknek nyilván jól esik, amikor a presztízsharcból jól te kerülsz ki jobban. Gondoltam amúgy, hogy Emma is bele fog állni, mert ő is egy szívós lány, szóval nem olyan fából faragták, aki csak úgy elengedi a futamot. Itt az első három jut a döntőbe, nekünk, akik ott vannak a top négyben, azoknak azért meg kell oldania ezt egy tényleg jóleső versenyzéssel, de ha középen akarsz lenni a fináléban, akkor nyerni kell az előfutamban. Azért mégis ott a legjobb versenyezni.

A futamával kapcsolatban hozzátette, nem állítja, hogy az első csapástól a végéig maximális erőbedobással ment, a közepén volt egy pici rész, ahol vissza tudott venni.

„Az volt a lényeg, hogy Emma elé tegyem a hajót, és próbáljam meg őt kontrollálni. Tehát, ha ő visszaveszi az iramot, vegyek vissza én is, hogyha ő robbant, akkor robbantsak én is. Úgy érzem, hogy ezt is sikerült teljesíteni” – folytatta Csipes.

A fináléval kapcsolatban azt mondta, reméli, hogy ebben még lehet három-öt tizedmásodperc javítási lehetőség, persze a széljárás befolyásolhatja az időeredményt. Kiemelte, hogy volt már olyan versenye, ahol a legjobb idővel került fináléba, és mégsem nyert, illetve olyan is, ahol a döntőben nem tudott a középdöntős idejénél jobbat menni. Ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy jó formában érzi magát, aztán, hogy első négy hely (ahová a harmadik futamot ausztrál Alyce Woodot említette még negyedik opciónak) melyikére lesz elég, azt a fináléban meglátják.

A Kollár Kristóf, Fejes Dániel C–2-es egység férfi 1000 méteren a második helyen jutott tovább, női K–1 1000 méteren Rendessy Eszter pedig óriási fölénnyel bizonyult a legjobbnak saját futamában.

Visszatérve az olimpiai számokhoz, Adolf Balázs (3:45.919) C–1 1000 méteren a papírformának megfelelően a hazai Sebastian Brendellel csatázott nagyot, a német a fél távnál még picivel előtte volt, a hajrához érve viszont már egyértelmű volt a magyar sportoló sikere.

Meg akartam nyerni, de tudtam, hogy nem lesz könnyű dolgom, hiába idősebb Brendel, azért még mindig gyors, meg elég nagy tapasztalata van – szerintem a minden helyzetet megélt élete során. Szerintem egy kicsit jobban osztottam be a pályámat, 500-nál még előttem volt, de én éreztem, hogy nem szabad mindent ellőni, hiába van hátszél, hiába gyors a pálya. Fél távnál megindultam, elé kerültem. Kétszer próbált betámadni, mindkettőt visszavertem, és az utolsó 50-en már majdnem, hogy becsónakáztunk kis túlzással, mert ő is elengedte ezt az első helyet, én meg bebiztosítottam magamnak. Összességében ez egy nagyon kemény, de egy nagyon jó pálya volt

– vélekedett Adolf a futamot követően.

Varga Ádám (3:25.348) döntőbe jutásáért sem kellett izgulni, ő ráadásul már az első hely kérdését is nagyjából a táv negyedére lerendezte, már ekkor is egy hajóval ment az üldözők előtt a K–1 1000 méter fő favoritja.

„Ez sokkal nehezebb volt, mint az előfutam, szerencsére most a verseny közben, ahogy néztem, nem voltak annyira a nyomomban, de ez már egy erős pálya volt, az eleje mindenképpen, főleg az első 500 méterig. Utána próbáltam tartani a tempót egy ideig, amikor láttam, hogy nagyon elöl vagyok, akkor picit visszavettem, de az sem volt olyan jelentős. Ez az egy szakasz, ahol szerintem még maradt valamennyi a döntőre, meg persze a legeslegvége. De ez határozottan már egy nagyon erős futam volt. Ez látszódik az időn is, a 3:25-3:26 egy nagyon jó idő, főleg, hogy ugyan van hátszél, de nem olyan nagyon nagy” – mondta a célba érkezést követően Varga Ádám.

Az egyik legnagyobb rivális azzal, hogy a címvédő Kopasz Bálint a nemzeti limit miatt ebben a számban nem indulhat, minden bizonnyal a portugál Fernando Pimenta lesz, aki a második futamot 3:28.097-tel be is húzta az esélyeknek megfelelően.

„Remélem, hogy jókat tudok vele csatázni, és a végén én kerekedek fölül, de ő egy nagyon jó versenyző, szóval semmiképpen nem lehet leírni. Várom már a finálét, hogy összecsapjak vele is” – tette hozzá.

A verseny pénteken reggel az elődöntőkkel folytatódik, délután pedig a finálék is megkezdődnek. Az Index minden versenynapról helyszíni beszámolóval jelentkezik, tartsanak velünk!

A szombati program

elődöntők

9.30: férfi C–1 200 méter (Koczkás Dávid)

9.45: női C–1 200 méter (Balla Virág)

10.05: férfi K–1 500 méter (Kopasz Bálint)

11.18: férfi C–1 500 méter (Fejes Dániel)

11.36: női K–4 500 méter (Gazsó Alida Dóra, Csipes Tamara, Rendessy Eszter, Hadvina Dóra)

11.54: férfi K–4 500 méter (Nádas Bence, Csizmadia Kolos, Kuli István, Tótka Sándor)

döntők

14.04: férfi K–1 500 méter*

14.30: férfi C–1 200 méter*

14.38: női C–1 200 méter*

14.52: női K–2 200 méter (Kiss Blanka, Lucz Anna)

15.30: női C–2 200 méter (Horányi Dóra, Takács Kincső)

15.38: férfi C–1 500 méter*

15.47: női K–4 500 méter*

15.56: férfi K–4 500 méter*

*a délelőtti elődöntők eredményeitől függően a magyar versenyzők A, B és C döntőbe is kerülhetnek