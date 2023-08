A férfi kajak- és kenupárosunk is nagy lépést tett Párizs felé

Az éremesőt és olimpiai kvótákat hozó szombat délelőtti döntők után a délutáni középdöntős program nem indult túl jól a mieink számára, hiszen Lucz Anna futamában a negyedik helyen zárva B döntőbe jutott női K–1 200-on, de ezt követően Balla Virág a C–1 500-on első helyen kvalifikálta magát a fináléba.

Az olimpiai kvótákról döntő versenyszámokban Nádas Bence és Kopasz Bálint a második helyen jutott a tovább K–2 500-on, a kenusoknál pedig Korisánszky Dávid és Fekete Ádám tett hatalmas lépést a párizsi kvalifikáció megszerzése felé azzal, hogy a futam harmadik legjobb idejével került a vasárnapi fináléba.

„Ebben még mindig van egy kevés, és most néztük meg, hogy a harmadik legjobb időnk van így is. Így is. Szóval, hogyha azt a nagyon keveset még helyre tesszük. Akkor úgy érzem, hogy ennek a döntőnek a végén bármi lehet. Kilenc olyan egység lesz a döntőben, hogy szerintem az első és az utolsó között lesz egy hajó. Nagyon kemény lesz. Nagy kő esett le a szívemről, hogy be tudtunk kerülni a döntőbe, hiszen nem ketten voltunk ebben a hajóban, hanem több száz magyar férfi kenussal együtt mentünk előre a kvótáért, és nagyon örülök, hogy olimpiai bajnokokat sikerült legyőznünk, és tényleg a tavalyi világbajnokok is egy beülőre voltak. Ez úgy érzem, hogy nagy fegyvertény, hiszen a döntő az egy teljesen másik pálya lesz” – mondta Fekete Ádám a futam után, Korisánszky Dávid pedig humoristákat megszégyenítő gondolatokat lőtt el megállás nélkül, például arról, hogyan próbálta meg kiszívni Adolf Balázsból a kvótamegszerzés tudását...

A remek hangulat aztán egy csapásra rosszra fordult, hiszen a Fojt Sára, Pupp Noémi kettősnek ami rosszul alakulhatott, az el is romlott, már a rajtgépnél problémák adódtak, de az emiatt gyenge startot sem sikerült javítani, olyannyira szétesett a mozgás, hogy le is kellett támasztani közben, és a nyolcadik helyen zárva kiestek.

Mindkét versenyzőt láthatóan nagyon megviselte a versenyzés, előbbi könnyek között nyilatkozni sem tudott végül, utóbbi pedig a hibákat magára vállalva arról beszélt, hogy lehet, el kellene gondolkodnia azon, hogy itt van-e a helye ebben a mezőnyben...

A nap zárásaként Takács Kincső és Hajdu Jonatán vegyes kenupárosa futamgyőzelemmel jutott tovább a középdöntőből.

A szombati program

Középdöntők

női K–1 200 méter (4. Lucz Anna – B döntőbe jutott)

női C–1 500 méter (1. Balla Virág – A döntőbe jutott)

férfi K–2 500 méter (2. Nádas Bence, Kopasz Bálint – A döntőbe jutott)

férfi C–2 500 méter (3. Korisanszky Dávid, Fekete Ádám – A döntőbe jutott)

női K–2 500 méter (8. Fojt Sára, Pupp Noémi – kiesett)

mix C–2 500 méter (1. Takács Kincső, Hajdu Jonatán – A döntőbe jutott)

(Félkövérrel az olimpiai számokat emeltük ki.)