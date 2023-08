Magyar éremeső és újabb olimpiai kvóták Németországban

Varga Ádám ezüst-, Csipes Tamara bronzérmes lett a duisburgi olimpiai kvalifikációs kajak-kenu világbajnokságon. Adolf Balázs a párizsi kvótát érő 5. helyen jött be C–1 1000 méteren, ahogyan a Bragato Giada, Nagy Bianka kenu kettős is. A Vajda Bence, Szántói-Szabó Tamás kajakduó 1000 méteren ezüstérmes lett, Rendessy Eszter K–1 1000-en harmadikként zárt.

Parádés idő és hangulat jutott szombatra

A péntek délelőtti viharos körülményeknek szerencsére nem sok nyoma maradt szombatra Duisburgban, legfeljebb a kicsit hűvösebb időjárás (értsd 19-20 fok) emlékeztetett arra, hogy az otthoni viszonyokkal ellentétben itt nem várható mára sem kánikula.

A hangulatra már tegnap sem lehetett panasz, nyilván főleg a hazai sikereknél tombolt az esőben is kitartó népes szurkolótábor, de a rengeteg kilátogató francia is remek hangulatot csinált. Persze az egész lelátó hangulatfelelőse ezúttal is a magyar törzsszurkoló, a „dobos Karcsi bácsi”, Ladunga Károly volt – tehát itt is képviseltettük magunkat rendesen.

Ahogyan a vízen is, hiszen Kopasz Bálint negyedik világbajnoki címe, a kajak négyes parádés ezüstje és a Kiss Blanka, Lucz Anna kettős bronza az éremtáblázat második helyére repítette a mieinket.

Kettő + egy magyar éremmel indultak a finálék

A mai programot magyar szempontból Rendessy Eszter K–1 1000 méteres fináléja indította el, a 20 éves sportoló pedig bronzéremmel zárta a futamot.

„Próbáltam az elején tartani a lépést a riválisokkal, hogy ne lógjanak meg nagyon, de ennyire még sosem fájt pálya” – mondta a futam után Rendessy Eszter.

Az év során az 500 méterre készülő Vajda Bence, Szántói-Szabó Tamás kajakduó az 1000-es fináléban ennek megfelelően a fél távnál még remekül is állt, és vezette a versenyt, az utolsó 300 méteren viszont a spanyolok elléptek, és magyar ezüst lett a vége.

„Borzasztóan fájt ez az ezer méter, de amikor felnéztem, és láttam, hogy legelöl megyünk, akkor tudtam, hogy innen már nagy bajunk nem lehet” – kezdte Szántó-Szabó Tamás.

„Az egész évben egy rövidebb távra készültünk, úgy voltunk vele, hogy próbáljuk az elejét megnyomni és onnantól tartani az előnyt, amíg tudjuk, de a táv második felén a spanyolok megindultak, és a finisben nem tudtuk tartani velük a lépést” – tette hozzá Vajda Bence.

A Kollár Kristóf, Fejes Dániel kenu páros 1000 méteren az ötödik helyen futott be, a női egyesek mezőnyében Kisbán Zsófia a fél távnál még csak a hatodik helyen ment, de óriási hajrát kivágva kapaszkodott az élmenőkre, és a végén úgy tűnt, a bronzot el is csípi – de nem egészen egy tizedmásodperccel lemaradt erről. A kínai Li Li több mint négy másodperccel vezetett előtte 750-nél, de ebből 95 ezred előnye maradt csupán a bronzért.

„Nem a riválisokat figyeltem, igyekeztem egy maximális pályát menni, mindent beletettem, kihajtottam magam, nem maradt semmi, hogy ez most ilyen kevésen múlt... Így sikerült, jobbak voltak ma az ellenfelek ennyivel” – mondta Kisbán Zsófia.

A parasportolók vették át egy kis időre a vizet, Varga Katalin pedig Kanadához hasonlóan bronzérmet szerzett KL–2 200 méteren, majd Birkás Balázs K–1 200 méteres döntőjével folytatódott a gyorsasági verseny.

A 2017-ben és 2018-ban párosban világbajnok sportoló négy év óta az első fináléjára készülhetett bármilyen nagy versenyen, ezúttal pedig a 6. helyen zárt, majd jöhetett egy brutális menet: négy olimpiai szám fináléja következett egymás után, rendre magyar érdekeltséggel.

Olimpiai számok – két érem és újabb kvóták

Adolf Balázs férfi C–1 1000 méteren az első ötben kellett hogy zárjon a párizsi kvóta megszerzéséhez, 250-nél a hatodik helyen haladt, ahogyan a fél távhoz érve is, nagy csatában a brazil Isaquias Guimaraesszel. A hajrához közeledve már előrébb állt, és a végén a dél-amerikai nagy hajrája ellenére is meglett az ötödik hely és a kvóta!

Ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor Fejes Danival kvótát szereztünk Tokióra. Tényleg nagyon jó érzés, hogy kiharcoltam ezt, és mondhatom, hogy joggal lehetek ott egy olimpián. Nyilván még nem biztos, hogy én leszek az a valaki, aki a magyar színeket képviselheti, de az, hogy sikerült a hazámnak egy kvótát szerezni, az nekem felért egy győzelemmel

– mondta a döntője után Adolf Balázs, aki hozzátette, jobban kell hinnie magában a jövőben. A rajt után ugyanis megzavarta, hogy mennyire tartja a lépést az egyik nagy favoritnak tartott Catalin Chriliával.

„Pont ez volt a baj, hogy túl jól sikerült követni. Ez zavart meg, mert az volt a terv, hogy ne kapjak az első 500 méteren egy hajónál többet tőle, és 250-nél azt éreztem, hogy basszus, úgy megyek vele, hogy nem kell teljesen maxot menni – és az nem jó dolog, hogyha nem teljes erőbedobással mész 1000 méteren. Ez zavart meg, hogy nem hittem magamban, hogy tudok erősebb utazót is menni, ez az, ami miatt egy kis tüske maradt bennem. Ha ezt megteszem, akkor az utolsó 250-re akár egy vonalban lehettem volna a többiekkel, és a dobogó szerintem benne lett volna. De úgy vagyok ezzel, hogy ezt most megtanultam” – tette hozzá.

Varga Ádám a királyszám, a férfi K–1 1000 méter egyik fő esélyeseként állt a rajtgépbe, a táv elején Fernando Pimenta diktálta az iramot, de 500-nál már a magyar sportoló állt az élen. A páros óriási csatát vívott egymással, a hajrához közeledve ismét a portugál állt jobban, és végül újabb magyar ezüst jött össze.

Azt viszont már Dunavarsányban elmondta lapunknak az idén gyakorlatilag mindenhol aranyérmes sportoló, hogy ha jó pályát megy, akkor az sem zavarja majd, ha valaki megelőzi.

„Nagyon örülök a második helynek, Pimentától sosem szégyen kikapni. Nagyon jó versenyzést mutatott ma is. Ma ezt a versenyt neki kellett megnyernie – ismerte el rendkívül sportszerűen a portugál sikerének jogosságát Varga Ádám. – Sikerült egy nagyon jó pályát csinálnom. Ez egy második hely, ami nagyon-nagyon szép, semmi tüske nincsen bennem így. Örülök, hogy így sikerült. Hasonló technikával csináljuk a pályát, így a sajátomat csináltam, de közben őt is figyeltem. Az volt a terv, hogy tartom vele a tempót, és hátha a finisben gyorsabb leszek, de nem voltam az. Elkezdtem feljönni rá, de ötvennel a vége előtt teljesen elfogytam, onnantól számoltam vissza a bójákat, hogy mikor lesz vége.”

A női K–1 500 méteren Csipes Tamara bronzérmet nyert, C–2 500-on Bragato Giada és Nagy Bianka az ötödik helyével újabb két magyar kvótát biztosított be Párizsra, a délelőtt zárásaként pedig a férfi C–4-es csapat 500 méteren negyedik lett.

A C–2-es hajónál volt egy kis közjáték a végén, Bragatóéknak külön ki kellett mennie mérlegelni a verseny után:

Majdnem kizártak minket, hogy nem mérlegeltünk. Elvileg az első négynek kellett volna, de aztán valahogy mégis vissza kellett menni nekünk is. Visszajöttünk, most bízunk a legjobbakban, hogy nem zárnak ki...

– kezdte Nagy Bianka, aki megnyugodhatott, ez végül nem történt meg.

„Vegyes volt ez a döntő, ilyenkor nagyon nehéz beszélni rögtön egy futam után. Nagyon heves érzelmek vannak ilyenkor bennünk. Néha düh, néha öröm, néha mindkettő. Most vegyesek az érzéseim, mert kívülről azt mondták, hogy az elejét jól megcsináltuk, a végét annyira nem. Úgyhogy van egy öröm, hogy akkor rajt, ami eddig a gyengeségünk volt, az jó. Most a végén nem jött az, ami tavaly igen, szóval kicsit megfordult a helyzet. Igazából a lényeg megvan, kvótát szereztünk” – tette hozzá Bragato Giada.

A szombati program

Döntők

női K–1 1000 méter (1. Alyssa Bull (ausztrál) 3:54.864, 3. Rendessy Eszter 3:57.556)

férfi K–2 1000 méter (1. Pedro Vázquez, Inigo Pena (spanyol) 3:11.512, 2. Vajda Bence, Szántói-Szabó Tamás 3:12.366)

férfi C–2 1000 méter (1. Nicolae Craciun, Daniele Santini (olasz) 3:34.565, 5. Kollár Kristóf, Fejes Dániel 3:36.932)

női C–1 1000 méter (1. María Maillard (chilei) 4.24.958, 4. Kisbán Zsófia 4:27.208)

férfi K–1 200 méter (1. Arturas Seja (litván) 35.243, 6. Birkás Balázs 35.735)

férfi C–1 1000 méter (1. Martin Fuksa (cseh) 3:45.124, 5. Adolf Balázs 3:47.828)

férfi K–1 1000 méter (1. Fernando Pimenta (portugál) 3:27.712, 2. Varga Ádám 3:28.141)

női K–1 500 méter (1. Lisa Carrington (új-zélandi) 1:47.769, 3. Csipes Tamara 1:50.699)

női C–2 500 méter (1. Hszü Si-hsziao, Szun Meng-ja (kínai) 1:52.775, 5. Bragato Giada, Nagy Bianka 1:55.976)

férfi C–4 500 méter (1. Spanyolország 1:30.808., 4. Magyarország (Koczkás Dávid, Slohoczki Ádám, Hajdú Jonatán, Hodován Dávid) 1:33.250)

Középdöntők

15.10: női K–1 200 méter (Lucz Anna)

15.20: női C–1 500 méter (Balla Virág)

15.32: férfi K–2 500 méter (Nádas Bence, Kopasz Bálint)

15.44: férfi C–2 500 méter (Korisanszky Dávid, Fekete Ádám)

16.14: női K–2 500 méter (Fojt Sára, Pupp Noémi)

17.00: mix C–2 500 méter (Takács Kincső, Hajdú Jonatán)

(Félkövérrel az olimpiai számokat emeltük ki.)

(Borítókép: Varga Ádám. Fotó: Kovács Tamás / MTI)